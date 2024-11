Fake-Liebe? Sommerhaus-Stars waren bei Tessa skeptisch

Tessa Bergmeier (35) trat in diesem Jahr bei Das Sommerhaus der Stars mit ihrem Freund Jakob an. Bereits im Vorfeld waren Fans ziemlich skeptisch dem Pärchen gegenüber. Vor wenigen Wochen machten die beiden dann ihre Trennung öffentlich – für die anderen Promis der diesjährigen Sommerhaus-Staffel kam das Liebes-Aus nicht überraschend. Beim großen Wiedersehen sind einige Stars nämlich auch der Meinung, dass Tessa und Jakob nie wirklich zusammen waren. "Ich hatte schon das Gefühl, dass ihr wie zwei beste Freunde seid. Ihr habt euch so orientierungslos geküsst. Es hat alles so gestellt und gefakt gewirkt", erzählt unter anderem Gloria Glumac (32).

Auch Sarah Kern und ihr Ex Tobi waren nie ganz überzeugt, dass die beiden wirklich in einer Beziehung waren. "Es gab da die Vermutung", gibt Tobi zu bedenken, während Sarah betont: "Sie wirken einfach wie alte Freunde." Die beiden selbst sind aber ebenfalls vom Sommerhaus-Fluch betroffen und kein Paar mehr. "Sarah hat den ersten Schritt gemacht. […] Ich musste ihr recht geben", erzählt der Hobby-Jäger. Die Designerin arbeite mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland.

Bei beiden Paaren scheint der Zug für eine Liebes-Reunion abgefahren zu sein. Vor allem die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin machte das bereits vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story deutlich. "Ich habe mich von Jakob getrennt und das bleibt auch so", erklärte die TV-Bekanntheit. Bereits seit Längerem haben die beiden eine On-off-Beziehung geführt.

RTL Jakob und Tessa Bergmeier im Sommerhaus der Stars

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars"

