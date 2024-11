Jonathan Bailey teilt magische Momente vom "Wicked"-Set

Jonathan Bailey (36) blickt auf seine unvergessliche Zeit bei den Dreharbeiten zu "Wicked" zurück. Der Schauspieler, der im lang ersehnten Filmmusical den charmanten Fiyero spielt, feierte die US-Premiere am vergangenen Wochenende mit Einblicken hinter die Kulissen auf Instagram. Den Anfang machte ein Gruppenfoto mit seinen Co-Stars Cynthia Erivo (Elphaba), Ariana Grande (Glinda), Ethan Slater (Boq) und Marissa Bode (Nessarose) sowie Regisseur Jon M. Chu (45). Weitere Aufnahmen zeigen den "Broadchurch"-Star beim Training sowie bei ausgelassenen Momenten am Set – darunter ein amüsanter Schnappschuss, auf dem sich Arianas Kleid unglücklich in seinem Hosenstall verheddert. "Am Kichern und Strahlen. Ich liebe dich von ganzem Herzen", kommentierte die Sängerin den Beitrag ihres Kollegen.

Jonathan spielt Fiyero Tigelaar, den charmanten Prinzen aus Winkie. Besonders eindrucksvoll ist laut People seine Performance zu "Dancing Through Life", einer der tanzintensivsten Szenen des gesamten Films. Wie das Magazin weiter berichtet, probte der Brite die komplexen Choreografien nicht nur am Set, sondern auch während seiner Arbeit an anderen Projekten. Zwischen den Dreharbeiten zu seiner Erfolgsserie Bridgerton in London und "Fellow Travelers" in Kanada trainierte er sogar während Langstreckenflügen. "Ich habe Videos auf meinem Handy, auf denen ich auf Transatlantikflügen zwischen den Kontinenten übe", verriet er.

Doch der Film wartet mit noch weiteren namhaften Darstellern auf: Jeff Goldblum (72) übernimmt die Rolle des Zauberers, Bowen Yang spielt Pfannee, Bronwyn James ist ShenShen, Keala Settle verkörpert Miss Coddle, Peter Dinklage (55) leiht Dr. Dillamond seine Stimme und Michelle Yeoh (62) schlüpft in die Rolle der Madame Akaber. Auch an den Kinokassen hat "Wicked" bereits einiges an Magie entfacht: Der erste von zwei erscheinenden Teilen hat laut People bereits mehr als die Hälfte des geschätzten Budgets von umgerechnet 285 Millionen Euro wieder eingespielt. Deutsche Fans müssen sich noch wenige Tage gedulden – hierzulande startet der Film am 28. November in den Kinos.

Instagram / jbayleaf Ariana Grande und Jonathan Bailey am Set von "Wicked"

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater 2024

