David Ali Rashed schwärmt von "Die Discounter"-Freundschaft

Seit drei Jahren stehen Bruno Alexander, Klara Lage und Co. für die Erfolgsserie "Die Discounter" vor der Kamera. Nach all den gemeinsamen Jahren haben sich echte Freundschaften zwischen den Schauspielern entwickelt, verrät David Ali Rashed (22) bei der Premiere der vierten Staffel im Promiflash-Interview: "Also ich würde sagen, wir sind schon eine kleine Familie geworden. Ich meine, das geht jetzt schon seit über drei Jahren, der ganze Scheiß, und mit fast allen verstehe ich mich wirklich sehr gut und viele sehe ich auch öfter."

Besonders mit seinem Kollegen Ludger Bökelmann, der in der Serie den Peter verkörpert, habe sich eine tiefe Verbindung entwickelt. "Ludger und ich kommen aus dem gleichen Kiez hier in Berlin, und wir haben uns, glaube ich, echt lieb gewonnen", verrät David im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Aber [so ist das] mit allen eigentlich."

David macht aber nicht nur aufgrund seiner Rolle des Samy in "Die Discounter" von sich reden. Er spielte auch schon in der deutschen Netflix-Produktion "Tribes of Europa" an der Seite von Henriette Confurius (33) und Emilio Sakraya (28). Die dystopische Darstellung Europas nach einer globalen Katastrophe im Jahr 2074 überzeugte die Zuschauer auf Anhieb: Das sechsteilige Science-Fiction-Abenteuer schoss direkt auf Platz eins der deutschen Netflix-Charts.

ActionPress David Ali Rashed, Klara Lange und Nura Habib Omer, Schauspieler von "Die Discounter"

Getty Images Emilio Sakraya, Schauspieler

