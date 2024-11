Harmonie bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle & Fabi

Michelle und Fabian sind das zweite Match der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel. Im Rahmen des Sozialexperiments trafen die beiden erstmals aufeinander und gingen den Bund der Ehe ein. Aktuell befinden sich die Hörgeräteakustik-Meisterin und der Projektleiter in den Flitterwochen in Singapur. Trotz einiger anfänglicher Hürden erweckt es vor allem in Folge fünf den Anschein, als seien sie auf einem guten Weg, ihre Beziehung zu festigen und zu vertiefen. Hand in Hand nimmt das frischgebackene Ehepaar an einem Parfüm-Workshop teil. "Von vier unterschiedlichen Gerüchen hatten wir bei dreien ein Match. Das hat ja auch noch mal ganz weit weg vom Experiment bestätigt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Match sind und dass wir uns vor allem gut riechen können", erklärt Fabian freudig im Einzelinterview.

Ihre Asien-Reise neigt sich langsam dem Ende zu. In der kommenden Folge geht es für die beiden zurück nach Deutschland. Auf einer kleinen Insel in Singapur lassen sie ihre gemeinsame Zeit Revue passieren – und sprechen dabei auch über die Zukunft. "Ich sehe uns beide schon sehr gut in der Küche stehen. Ich glaube, wir würden da gut harmonieren", ist sich der 38-Jährige während des romantischen Abendessens sicher. Michelle beschäftigt dabei jedoch ein ganz anderes Thema: Sie hat das Gefühl, dass Fabian versucht, immer ihrer Meinung zu sein. Im Gespräch macht die 32-Jährige ihm klar, dass es ganz normal sei, auch mal unterschiedliche Ansichten zu gewissen Themen zu haben: "Ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass er viele Dinge einfach so sagt, die ich auch sage, und dass er meine Aussagen einfach immer nur unterschreibt. Ich möchte einen Abschluss finden, damit wir wissen, was wir in Zukunft brauchen."

Vor ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" ging Michelle zwei Jahre lang als Single durchs Leben. Sie ist warmherzig, ehrlich und liebt tiefgründige Gespräche. Von ihrer Teilnahme verspricht sie sich, mit ihrem Ehemann eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. "Ich wünsche mir so sehr, im Leben anzukommen, eine Familie zu gründen", erklärte sie vor dem Experiment gegenüber Joyn. Fabian war vor der Show ein Jahr solo. Sein großer Traum ist es, seine Seelenverwandte zu treffen. Gegenüber der Streaming-Plattform betonte er vorab: "Ich bin ein Beziehungsmensch, mag auch eine Partnerin an meiner Seite haben." Ob hier aus Wissenschaft tatsächlich Liebe werden kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Instagram / michelle_hadeb Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Joyn / Christoph Assmann Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

