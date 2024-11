Sie sind in der "Verstehen Sie Spaß?"-Weihnachtsshow dabei

Bei Verstehen Sie Spaß? müssen die Gäste einiges über sich ergehen lassen. In der Weihnachtsausgabe der beliebten Show trauen sich wieder sieben humorvolle Stars, auf Barbara Schönebergers (50) Couch Platz zu nehmen. Laut Ruhr24 wird die vorweihnachtliche Folge am 21. Dezember in der ARD ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem die Bühnendarsteller Simon Schwarz, Manuel Rubey (45) und Christoph Sonntag. Auch Fußballstar Reiner Calmund (76), Rennfahrerin Sophia Flörsch, Gastronom Detlef Steves (55) und Sängerin Kerstin Ott (42) werden sich von Barbara durch den Abend führen lassen.

Die Moderatorin der NDR Talk Show übernahm "Verstehen Sie Spaß?" im April 2022 von Guido Cantz (53). Trotz guter Einschaltquoten wird es im kommenden Jahr allerdings weniger von ihr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen geben. Wie der SWR in einer Pressemitteilung erklärt, muss der Sender sparen. Aus diesem Grund werden 2025 nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Ausgaben der Comedy-Show mit Barbara ausgestrahlt.

Auch mit nur drei Auftritten in der Show mit der versteckten Kamera wird Barbara im nächsten Jahr alle Hände voll zu tun haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Entertainerin wieder den Vorentscheid des Eurovision Song Contests moderieren wird. Das gab RTL in einer Pressemitteilung preis und verriet außerdem, dass Stefan Raab (58) in der Jury sitzen wird. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf eine große Änderung freuen: "Die Entscheidung, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antritt, liegt in dieser Show vollkommen in den Händen der Zuschauer zu Hause."

Getty Images Reiner Calmund, deutscher Fußballfunktionär

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

