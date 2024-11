Julia Fox sorgt mit Krankenschwester-Outfit für Aufsehen

Julia Fox (34) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Dass sich das Supermodel gerne in außergewöhnliche Outfits schmeißt, ist kein Geheimnis. Ihr neuester Look ist zwar ungewohnt bedeckt, dennoch sorgt er für viel Aufsehen – denn Julia zeigte sich auf den Straßen New Yorks in einem von Krankenhaus-Uniformen inspirierten Outfit. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, posiert sie in einem rückenfreien, weißen Leinenkleid mit zartem Rollkragen und kurzen Ärmeln. Die Rückseite des Kleides lag komplett frei und gab die Sicht auf einen Ultraminirock.

Für den medizinisch angehauchten Look trug die 34-Jährige High Heels mit Schuhüberzügen sowie einen weißen Schal, den sie sich um den Kopf band. Für ihr Make-up wählte Julia einen auffälligen blauen Lidschatten, betonte ihre Wangenknochen mit kräftigem Konturpuder und rundete den Look mit einem kühltonigen, nudefarbenen Lippenstift ab. Ihre Habseligkeiten hatte sie in einer cremefarbenen Adidas-Ledertasche dabei. Selbstbewusst präsentierte sie ihr mutiges Outfit aus allen Winkeln und verwandelte den Gehweg im Big Apple in ihren persönlichen Laufsteg.

In den letzten Wochen war Julia immer wieder in den Schlagzeilen, nicht zuletzt aufgrund ihres überraschenden Auftritts bei "Saturday Night Live", wo sie die Sängerin Charli XCX (32) anmoderierte. Dabei zog sie mit ihren deutlich definierten Bauchmuskeln alle Blicke auf sich. Auf Instagram gab es daraufhin Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen. Julia räumte mit diesen Gerüchten auf und erklärte in ihrer Story: "Ich schwöre bei Gott, ich gehe einfach zu Solidcore [, einem intensiven Fitnessstudio, das sich auf Kraft- und Core-Training spezialisiert hat]. Ich gehe fast jeden Tag dorthin, und wenn nicht, benutze ich diese Maschine, die ich im TikTok-Shop gekauft habe." Sie betonte zudem, dass sie "wirklich alles isst" und keinen besonderen Diätplan verfolge.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Instagram / juliafox Julia Fox im November 2024

