Königin Letizia trägt auf Porträt ganz besonderen Schmuck

Die neuen Porträts von Königin Letizia (52) und König Felipe von Spanien (56) sorgen schon jetzt für jede Menge Diskussionen. Was aber besonders bei der Monarchin auffällt, ist ihr fehlender Ehering. Stattdessen trägt sie einen goldenen Ring am Zeigefinger. Der soll aber eine ganz besondere Bedeutung für sie haben, wie unter anderem Gala berichtet. Es handelt sich nämlich um ein Geschenk von ihren Töchtern Leonor (19) und Sofía (17). Darin zu lesen ist der Spruch "Liebe bewegt alles". Das Schmuckstück scheint eine kleine Liebesbotschaft an Letizias Familie, aber vor allem an ihre Kinder zu sein.

Dass die 52-Jährige ihren Ehering nicht trägt, dürfte für viele Royal-Fans aber keine Überraschung sein. Den trägt sie nämlich schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der Grund ist relativ simpel: Laut der spanischen Vogue habe Letizia den Ehering wegen des vielen Händeschüttelns abgelegt. Durch das ständige Drücken habe sie Schmerzen am Ringfinger gehabt und sogar kleine Blessuren. Felipe hingegen trägt seinen Ring: Auf seinem Porträt ist der bedeutsame Schmuck deutlich an seiner linken Hand zu erkennen. Ob die Abwesenheit von Letizias Ring eine tiefere Bedeutung hat oder einfach nur Bequemlichkeit war, weiß wohl nur sie selbst.

Die eleganten Aufnahmen des Königspaares stießen bisher aber nicht nur auf Wohlwollen. Vor allem der Preis für die Fotografien verärgerte viele Spanier. Laut dem Magazin Hola soll der Palast nämlich saftige 137.000 Euro aus der Bank von Spanien bezahlt haben. Der Journalist Fonsi Loaiza bezeichnete die Bilder auf X verärgert als "Hollywood-Fotoshooting der korrupten Monarchen". Der hohe Betrag missfällt vielen, besonders, da die Region um Valencia aktuell mit einer schweren Flutkatastrophe kämpft. Die betroffenen Menschen waren schon vorher nicht gut auf Letizia und Felipe zu sprechen, als sich das Paar bei einem Besuch vor Ort zeigte. Vor allem Letizia wurde mit Schlamm beworfen und beschimpft: "Dir fehlt es an nichts [...] und die Menschen hier sterben. Dir fehlt kein Wasser! Wir haben hier nichts!"

ActionPress Offizielle Porträts von König Felipe und Königin Letizia, November 2024

Getty Images Königin Letizia in Valencia, November 2024

