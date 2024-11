"Mein Ei tut weh": Thorsten Legat klagt bei Promi-Büßen

"Mein Ei ist eingeklemmt!", klagt Thorsten Legat (56) bei der Promi-Büßen-Challenge in Down Under. In Folge sieben werden die Kandidaten herausgefordert, mit Spielzeugautos so viele Runden wie möglich in einer halben Stunde zu fahren. Pro Runde gibt es 500 Euro. Der Haken: Alle Autos sind miteinander verkettet und viel zu klein. "Ich dachte kurz, wir müssen meinen Vater hier rausholen und noch einen Hoden transplantieren", gesteht sein Sohn Nico (26), als sein Vater vor Schmerzen im Spiel schreit.

Aus diesem Spaß war für Thorsten Legat vor zwei Jahren tatsächlich schon einmal Ernst geworden: Damals hatte sich der Sportler beim Training für das RTL Turmspringen verletzt. Durch einen Aufprall auf die Wasseroberfläche hatte er sich einen Hodenanriss zugezogen. Da er sich im Anschluss nicht schonte, bekam er die Schocknachricht: "Das Ei wird entnommen." Gegenüber RTL offenbarte er damals seine Gefühlslage: "Am Anfang dachte ich, die Welt fällt mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war." So etwas sollte nicht noch einmal passieren – trotz kurzem Schmerz geht es Thorsten nach der Challenge körperlich gut.

"Auch wenn alles wehgetan hat, das war das lustigste Spiel, das wir bisher mitgemacht haben", betont Nico danach gut gelaunt im Interview. Vor Spielbeginn sah das bei Nico noch ganz anders aus: "Wir sind viel zu groß für die Dinger". "Die wollen uns hier im Fernsehen blamieren", betont Elsa Latifaj, während das Spiel aufgebaut wird. Thorsten rennt schnell aufs Klo und stellt im Anschluss einen Schlachtplan auf. "Es ist schwer [...] die ganz außen haben den größten Radius, die innen sind, müssen sich anpassen. Das habe ich beim ADAC gelernt", erklärt er. Leicht verwirrt, aber ohne Widerworte starten alle gemeinsam das Spiel und ergattern schlussendlich ganze 6.000 Euro.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Joyn "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmer bei Challenge

