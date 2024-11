Amira Aly kritisiert Oliver Pochers intime Fotos auf Tournee

Amira Aly (32) ist verärgert über das Verhalten ihres Ex-Mannes Oliver Pocher (46). In der ARD-Show "Amado, Belli, Biedermann" machte die Moderatorin deutlich, dass sie mit Olivers Umgang mit ihren gemeinsamen Kindern nicht einverstanden ist. Der Comedian präsentiert auf seiner aktuellen "Der Liebeskasper"-Tour private Familienfotos – darunter Bilder ihrer beiden Söhne im Alter von drei und vier Jahren. Diese Offenbarung vor Tausenden von Zuschauern empfindet Amira als Eingriff in ihre Privatsphäre und als persönlichen Affront.

Die beiden hatten nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr eine Vereinbarung getroffen, sich abwechselnd um die beiden Söhne zu kümmern. Trotz dieser Übereinkunft zeigt sich Amira enttäuscht über Olivers Wahl, private Fotos öffentlich zu präsentieren. In seiner Show wird der Song "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)" von Xavier Naidoo (53) gespielt, während die Bilder auf einer großen Leinwand präsentiert werden. "Dabei werden Bilder von mir und dem Baby aus dem Krankenhaus und solche Dinge gezeigt. Also die intimsten Fotos von uns, nur um auf die Tränendrüse zu drücken", erklärte Amira.

Die Trennung von Oliver hat bei Amira, die mittlerweile mit Christian Düren (34) liiert ist, tiefe Spuren hinterlassen. In ihrem Podcast "Liebes Leben" gab sie zu, dass die letzten Monate sie sehr belastet hätten und sie sich psychologische Unterstützung gesucht habe. Trotz der persönlichen Differenzen bemüht sich die 32-Jährige, das Wohl ihrer Kinder an erste Stelle zu setzen und einen respektvollen Umgang mit Oliver zu bewahren. Doch die aktuellen Geschehnisse zeigen, dass es noch Gesprächsbedarf zwischen den Ex-Partnern gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und sein Sohn, 2019

Anzeige Anzeige

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

Anzeige Anzeige