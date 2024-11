"Hasserfüllt": Kate Merlan schießt gegen Sam Dylan zurück

Kate Merlan (37) schießt scharf gegen Sam Dylan (33). In seiner Instagram-Story teilte der Reality-TV-Star hart gegen eine "verlogene Alte" aus. Namen nannte er zwar nicht, die Vermutung liegt jedoch nahe, dass er auf seine ehemalige Freundin Kate anspielte. Diese rechnet in ihrer Story nun mit dem Freund von Rafi Rachek (34) ab. "Ich sage es euch, der Typ ist so besessen von mir […]. Wie kann man nichts Besseres zu tun haben, als sich den ganzen Tag mit meinem Leben auseinanderzusetzen?", wettert die Influencerin und nennt Sam "hasserfüllt".

In seinem Statement behauptete Sam auch, dass er der Unbekannten bei ihren Drogenproblemen geholfen habe. Darauf geht Kate ein und weist die Vorwürfe von sich – sie habe sich lediglich betrunken im Jahr 2020 auf einer Party ausprobiert. "Was kommt dir in den Kopf, solche Sachen zu schreiben?" […] Ich habe das gemacht an dem Abend, ich stehe auch dazu. […] Aber er denkt jetzt, er kann mir irgendwie damit schaden. Das ist so krank", regt sich die Ex von Jakub Jarecki (29) auf.

Die Freundschaft von Sam und Kate ging nach der Reality-TV-Show The 50 in die Brüche. Gegenüber Promiflash äußerte sich die 37-Jährige auf der mates date "Summer Edition" im Juli zum Ende der Freundschaft: "Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe ihm ja zwei Chancen gegeben. Er hat beide verkackt und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr."

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2024

Anzeige Anzeige