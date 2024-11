Langfinger: Bruno Alexander klaute vom "Die Discounter"-Set

Pünktlich zum Start der vierten Staffel von "Die Discounter" gibt Bruno Alexander exklusiv gegenüber Promiflash mit einem zwinkernden Auge preis, welche Dinge vom Set bei ihm in die Taschen wanderten. "Kaugummis, Dextro Energy, Wasser. Eigentlich alles, was nicht vergammelt war", zählt Bruno auf. Praktischerweise spielte die Comedyserie in einem Supermarkt, somit war die Auswahl an Lebensmittel-Requisiten groß. Bruno gibt anschließend ironisch den Tipp, "immer aufzupassen, was man mitgehen lässt", denn die Milch sei zum Beispiel öfter schlecht gewesen.

Offensichtlich war das Klauen am Set strikt untersagt: "Vor jedem Dreh wird immer gesagt, dass keiner etwas mitgehen lassen darf, aber da hält sich keiner dran." Der Regisseur und Schauspieler stöberte sich beim Dreh gemeinsam seelenruhig mit seinen Kollegen durch den Supermarkt. Am Ende des Interviews gibt Bruno gegenüber Promiflash zu: "Ehrlich gesagt, habe ich alles im Supermarkt gegessen, was man essen konnte."

Der Schauspieler war also nicht der einzige Langfinger im Cast: Auch Rapperin Nura (35) und Co-Star Klara Lange verrieten Promiflash, welche Sachen sie mitgehen ließen. "Wir haben regelmäßig Puffreis aus dem Regal geklaut", plaudert Klara aus und fährt fort: "Die sind einfach sehr lecker." Kollegin Nura ging direkt mal am Set shoppen, sie nahm sich Klamotten, Kulis und Essen mit. Oft entschuldigte sie sich aber im Anschluss: "Danach posten wir immer die Sachen und sagen 'Hey sorry an die Requisite, dass ich einen Pulli geklaut habe.'"

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Bruno Alexander, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Die Discounter"

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Bruno und der Cast mehr oder weniger heimlich Requisiten geklaut haben? Ich finde das total lustig. Es wissen ja sowieso alle darüber Bescheid, dann ist es auch nicht schlimm. Klauen geht für mich gar nicht, schließlich ist es immer noch eine Straftat. Ergebnis anzeigen