Darum ist "Overground"-Akay Kayed nach Dubai ausgewandert

Der ehemalige Overground-Sänger Akay Kayed (41) und seine Frau Elleni haben Deutschland den Rücken gekehrt und sind gemeinsam mit ihren beiden Töchtern nach Dubai ausgewandert. Nach über zwei Jahrzehnten in der Musikszene und ihrem Leben in Essen suchten sie nach neuen Möglichkeiten und mehr Sicherheit für ihre Familie. "Hier kannst du ganz anders netzwerken, hier entstehen ganz andere Möglichkeiten – auch für mein Geschäft", erklärte Akay begeistert über seine neue Heimat im RTL-Interview.

In Essen lebte die Familie auf mehreren Etagen, doch in Dubai habe sie sich bewusst für ein kompakteres Zuhause entschieden. Ihr neues Townhouse in einer bewachten Wohnanlage bietet Schlafzimmer, eine offene Küche, Essbereich, Sofa-Ecke und einen kleinen Garten. "Mehr brauche ich nicht", betonte der Musiker. Besonders für Elleni war der Umzug wichtig, da sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlte. "Ich kann abends rausgehen, wohin ich will. Ich kann bis 23 Uhr einkaufen, ohne dass mich irgendjemand antoucht oder meine Kinder", merkte Akays Partnerin offen an.

Trotz des neuen Glücks in der Wüstenmetropole schließt das Paar eine Rückkehr nach Deutschland aber nicht gänzlich aus – die Sehnsucht nach Familie und Freunden sei größer, als sie anfangs gedacht hätten. Akay, der vor 21 Jahren mit dem Hit "Schick mir 'nen Engel" berühmt wurde, arbeitet weiterhin in der Musikszene und bringt Künstler mit großen Firmen zusammen. Neben ihm sind auch einige weitere deutsche Promis nach Dubai ausgewandert, wie beispielsweise Kim Virginia Hartung (29) oder jüngst Julian Zietlow (40).

Instagram / akay Akay Kayed und seine Ehefrau Elleni Loules Kayed, Juni 2023

Getty Images Akay Kayed, Musiker

