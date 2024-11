Dua Lipa teilt heiße Einblicke in ihr aktuelles Tour-Leben

Dua Lipa (29) hat erneut die Bühne gerockt, diesmal in Bangkok, im Rahmen ihrer weltweiten "Radical Optimism"-Tour. Die Pop-Sängerin wurde von ihrem Freund, dem Schauspieler Callum Turner (34), begleitet. Gemeinsam genossen die beiden die Asien-Etappe ihrer Tour. Kurz nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Thailand kam das Paar in Mumbai an, um sich auf Duas Konzert am Samstagabend vorzubereiten. In ihren sozialen Medien teilte Dua aufregende Einblicke aus Bangkok, darunter Fotos im pinken Bikini und Szenen aus den lokalen Restaurants. Zu ihrem Instagram-Post schrieb sie: "Tour-Leben. Danke Bangkok, du kannst mich jederzeit wiederhaben."

Dua, die seit fünf Jahren nicht mehr in Mumbai aufgetreten ist, drückte ihre Vorfreude auf die Rückkehr in die Stadt aus. In einem Interview mit Variety sprach sie kürzlich über die belebende Wirkung ihrer Reisen und das Wiedersehen mit ihren Fans in Indien. "Ich versuche, mir nicht zu viele Erwartungen zu machen, aber ich glaube, ich freue mich am meisten darauf, einfach auf der Bühne zu stehen und meine Fans wiederzusehen, die ich so lange nicht gesehen habe", gab sie offen zu. Trotz ihres vollen Terminkalenders, der sie nach Seoul und später nach Europa führen wird, zeigt Dua keine Anzeichen von Erschöpfung und erfreut ihre Fans mit neuen Performances und energiegeladenen Shows.

Privat läuft es für Dua ebenfalls gut. Seitdem sie im Sommer ihre Beziehung zu Callum öffentlich machte, begleitete er sie auf vielen Tourstationen. Die beiden zeigen sich oft verliebt und glücklich, wie erst kürzlich beim Glastonbury Festival. Bevor sie jedoch ihre Beziehung öffentlich machte, sprach Dua über die Wichtigkeit von Selbstfindung und das Überwinden von negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gegenüber Zane Lowe in "Apple Music 1" betonte sie: "Was Beziehungen angeht, so musste ich an diesen Punkt erst gelangen, um das zu finden, was ich wirklich brauchte. Man muss verzeihen, wachsen und lernen und mit der Vergangenheit zurechtkommen, um mit dem, was als Nächstes kommt, weitermachen zu können.“

Instagram / dualipa Dua Lipa im November 2024

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im Juli 2024

