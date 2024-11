Mehr Lärm als Talent? Prinz Louis lernt Schlagzeug spielen

Bei Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) zu Hause geht es offenbar während der besinnlichen Zeit nicht gerade leise zu. Grund dafür ist ihr jüngstes Kind – der kleine Prinz Louis (6). Bei der Verleihung der Tusk Awards im Savoy in London vor einigen Tagen plauderte William nämlich gegenüber dem Rolling Stones-Bassisten Ronnie Wood (77) und dem ehemaligen Dire-Straits-Gitarristen Mark Knopfler aus, dass Louis aktuell ein neues Instrument erlernt. "Mein Jüngster lernt gerade Schlagzeug. Deshalb verbringe ich mein ganzes Leben mit meinen Fingern in den Ohren", verriet er laut The Telegraph grinsend.

Doch der Sechsjährige ist nicht nur musikalisch interessiert. Auch im Sport ist Louis offenbar fündig geworden: Er spielt leidenschaftlich gerne Fußball – auch seine beiden älteren Geschwister Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) lieben den Rasenballsport. Erst im Oktober berichtete CBN, dass der kleine Prinz zusammen mit seinen Mannschaftskollegen eine Runde kickte. Mama Kate besuchte Louis' Partie, was damals als Besonderheit galt. Kurz zuvor machte die Princess of Wales publik, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe. Ihr Besuch freute Louis da sicherlich umso mehr.

Unter den Royal-Fans gilt Louis als eigentlicher Star. Bei öffentlichen Terminen ließ er sich stets zu kleinen Scherzen hinreißen. So richtig spannend schien er beispielsweise die Krönungszeremonie seines Opas König Charles III. (76) nicht zu finden – damals zog er wilde Grimassen und musste sogar von seiner Schwester ermahnt werden. Auch während des "Together At Christmas"-Konzerts seiner Mama im vergangenen Jahr konnte Louis nicht anders: Kurzerhand pustete er ganz ungeniert die Kerze seiner Schwester aus. Louis weiß seine Mitmenschen offenbar bestens zu unterhalten.

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Charlotte vor der Westminster Abbey, Dezember 2023

