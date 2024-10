Prinzessin Kate feuert Sohn Louis bei seinem Fußballspiel an

Prinzessin Kate (42) überraschte die Royal-Fans am vergangenen Wochenende, als sie unerwartet bei einem Fußballspiel ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis (6), erschien. Laut CBN wurde die dreifache Mutter und Ehefrau von Prinz William (42) dabei entdeckt, wie sie ihren Sohn und seine Mannschaft vom Spielfeldrand aus anfeuerte. Die royale Unterstützung bei Louis' Spiel fand unter den Augen der Sicherheitskräfte statt, die Kate zu jeder Zeit begleiten.

Die Mutter eines Teamkollegen von Louis berichtete später auf TikTok von ihrer Begegnung mit der Prinzessin: "Sie stand dort und redete mit den anderen Müttern des Fußballteams." Kate trug zu diesem Anlass ein entspanntes herbstliches Outfit, das Bodenständigkeit und Stil vereinte. Sie kombinierte eine khakifarbene Schiebermütze mit einer klassischen Barbour-Jacke, einem dicken Schal und Handschuhen. Zwar waren ihre Bodyguards anwesend, hielten sich aber stets im Hintergrund, sodass Kate den Ausflug an den Spielfeldrand fast wie eine "normale" Mutter genießen konnte und kaum auffiel.

Auch sonst scheint Kate bemüht, das Leben ihrer Kinder so normal wie möglich zu gestalten. Die Tochter von Michael (75) und Carole Middleton (69) ist bekannt dafür, ihre Wurzeln nicht zu vergessen. Trotz ihrer Rolle in der königlichen Familie hat Kate nie das Interesse an alltäglichen Familienaktivitäten verloren.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis im Juni 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

