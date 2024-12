"Bauer sucht Frau"-Anna trauert um zwei alte Schulfreunde

Anna Heiser (34) macht gerade eine schwierige Zeit durch. Nicht nur stecken ihre Familie und ihre Farm in Namibia in großen finanziellen Schwierigkeiten, auch emotional geht es der gebürtigen Polin gerade nicht gut. In ihrer Instagram-Story erklärt sie den Grund: "In den letzten Tagen kamen traurige Nachrichten bei mir an. Zwei meiner damaligen Schulfreunde sind vor Kurzem verstorben." Sie habe den Verstorbenen in den vergangenen Jahren zwar nicht sehr nahe gestanden, da sie kaum Kontakt zueinander gehabt hätten – trotzdem erschüttere sie der Verlust zwei so junger Menschen sehr. "Dabei scheinen unsere Probleme und die Angst um die Farm echt unwichtig zu sein", merkt die Bauer sucht Frau-Bekanntheit noch an.

Im vergangenen Monat schilderte sie die Ausmaße ihrer Existenzangst ganz genau. "Das, was idyllisch scheinen mag, entpuppt sich als täglicher Kampf gegen die Tatsachen. Stand heute sind alle Einnahmen, die die Farm erzielen kann, weggebrochen", schrieb sie damals auf ihrer Plattform. Zwei Jahre lang habe ihre Familie gegen "Trockenheit, wahnsinnige Zinssteigerung, fehlerhafte Wassermessung, kaputte Ernte und schlechte Preise" kämpfen müssen. Es fühle sich für sie langsam so hoffnungslos an, dass die zweifache Mama schon überlege, den Traum der eigenen Farm zur Ruhe zu legen. Doch noch möchte sie nicht aufgeben. Die Influencerin meint: "Wir haben noch einen Plan – den allerletzten Plan, den wir ausprobieren wollen. Es ist die letzte Chance und wir beten, dass es klappt."

Anna lernte ihren Ehemann Gerald (39) bereits im Jahr 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen. Nach der Hochzeit entschieden sie sich dazu, Deutschland zu verlassen und wanderten nach Afrika aus. Schon seit Beginn ihrer Beziehung zeigten sie sich im Netz immer als das perfekte Traumpaar und bewiesen starken Zusammenhalt – tatsächlich gönnten ihnen nämlich nicht viele ihr Glück. Ein Großteil der Zuschauer fand, Gerald hätte sich mit Anna falsch entschieden. Anna lässt solche Kritik nicht an sich heran. Erst kürzlich machte sie sogar eine freche Kampfansage im Netz und schrieb: "Tja, an alle, die geglaubt haben, wir würden nicht zusammengehören … Pech gehabt!"

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten