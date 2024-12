Bereut Leandro "Love Island VIP"-Fummelei mit Yeliz Koc?

Leandro Fünfsinn und Yeliz Koc (31) kamen sich in der Private Suite bei Love Island VIP näher. Nach einer ausgiebigen Massage wurde es auch in der Nacht ziemlich heiß zwischen den beiden Realitystars – die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) schwärmte später von Leandros Fingerfertigkeiten. Doch wie steht der Brasilianer heute dazu? Im Promiflash-Interview verrät Leandro, dass er nichts bereut: "Es war auch zu dem Zeitpunkt genau richtig, mal ganz alleine zu sein. Wir haben uns komplett auf uns konzentriert, die Tage zuvor. Auch wenn leider nicht allzu viel gezeigt wurde. Ich hatte aber auch zu jeder Zeit Respekt davor, wie weit sie überhaupt gehen möchte."

Als Yeliz und Leandro dann endlich Zweisamkeit hatten, haben sie alles um sich herum vergessen – inklusive der Kameras. "Es war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr vertraut zwischen uns und wir sind uns die Tage zuvor bereits öfter nähergekommen. Außerdem war – so dumm es klingt – die Private Suite ja auch kein unbekannter Ort für mich", erklärt Leandro im Gespräch mit Promiflash.

Dass die Kamera jedoch trotzdem innige und intime Momente eingefangen hat, scheint Leandro nicht zu stören. Denn Kritik müsse er sich dafür nicht anhören. "Ob jetzt im privaten oder öffentlichen Umfeld, ich bekomme nicht viel mit, dass es negativ aufgefasst wurde", erzählt Leandro gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Wie gesagt, wir waren sehr vertraut, haben den Fokus tagelang auf uns gelegt und waren im Gegensatz zu anderen viel weiter, beziehungsweise auch echter."

RTLZWEI Leandro Fünfsinn und Yeliz Koc bei "Love Island VIP"

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

