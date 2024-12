Die Biebers setzen auf ganz schlichten XXL-Weihnachtsbaum

Die Weihnachtsvorbereitungen laufen auch bei Justin (30) und Hailey Bieber (28) auf Hochtouren. Mit Beginn des Dezembers starteten offenbar auch der Sänger und das Model, ihr Heim weihnachtlich zu schmücken. In ihrer Instagram-Story gab Hailey nun einen kleinen Einblick, dem zu entnehmen ist, dass die Dekoration eher schlicht ausfällt. So ist die Tanne vor ihrem Haus beispielsweise mit einer simplen Lichterkette versehen – festlich sieht es dennoch aus. Das Bild wurde von Hailey mit einem kleinen roten Herzchen-Emoji bestückt, was darauf schließen lässt, dass ihr der Anblick der dezent geschmückten Tanne zusagt.

Die Weihnachtsfeiertage verbringen Hailey und Justin in diesem Jahr nicht mehr nur zu zweit. Ende August erblickte nämlich ihr erstes gemeinsames Kind – der kleine Jack Blues – das Licht der Welt. Mit Einblicken in ihr Elternsein halten sich die Biebers eher bedeckt, doch vor wenigen Tagen überraschte Hailey ihre Fans mit einem niedlichen Familienschnappschuss. Darauf trägt die Rhode-Gründerin ihr Baby in einer Trage, während Papa Justin strahlend neben ihr zu sehen ist. Die drei unternahmen wohl einen kleinen Spaziergang zusammen.

Justin und seine Hailey dateten sich bereits zwischen 2014 und 2015 erstmals, trennten sich dann aber. 2018 fanden sie schließlich wieder zueinander und gaben sich recht schnell das Jawort. Trotz der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes machten in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte die Runde, dass sie sich möglicherweise scheiden lassen – diese finden sie aber eher amüsant. "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte", berichtete ein Insider vor wenigen Tagen im Interview mit People.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Biebers Weihnachtsbaum vor ihrem Haus, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Anzeige Anzeige