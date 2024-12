Heidi Klum genießt Tokio-Hotel-Konzert mit ihrer Familie

Heidi Klum (51) hat kürzlich einen Familienausflug der besonderen Art unternommen. Gemeinsam mit ihren Kindern besuchte sie am Samstagabend das Konzert der Band Tokio Hotel in Los Angeles. Ehemann Tom Kaulitz (35), Gitarrist der Rockband, stand natürlich auf der Bühne. Unter den Gästen war auch Leni Klum (20) und ihr Freund Aris Rachevsky, der Hand in Hand mit dem Nachwuchsmodel im Publikum gesehen wurde. Die stolze Mutter veröffentlichte begeistert Videos und Fotos auf Instagram und hielt so den Abend fest.

Tokio Hotel performte unter anderem ihren bekannten Hit "Durch den Monsun", der selbst in den USA für große Begeisterung sorgte. Während Leni und Aris zu der Performance mitrockten, waren Heidis jüngere Kinder Henry, Johan und Lou eher zurückhaltend, beobachteten jedoch gespannt das Geschehen. Hinzu gesellten sich Freundinnen und Freunde der Kinder. Nach der Show hatte Heidi noch ein privates Treffen mit ihrem Ehemann im Backstage-Bereich und die Familie trat anschließend die Heimreise an.

Heidi Klums Tochter Leni Klum hat sich in letzter Zeit immer mehr in der Öffentlichkeit hervorgetan. Wie ihre berühmte Mutter verfolgt auch sie eine Karriere im Modelbusiness und hat bereits einige beeindruckende Erfolge verbuchen können. Die Beziehung mit Aris scheint ernst zu sein, da er mittlerweile häufig in Heidis und Lenis Social-Media-Posts auftaucht.

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf dem Zeltfetival Ruhr im August 2023 in Witten.

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky im Juni 2024

