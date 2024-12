Schießen Elena Miras und Kim Virginia hier gegen Ex Mike?

Kim Virginia Hartung (29) und Elena Miras (32) sorgen aktuell im Netz ordentlich für Aufsehen. Die früheren Dschungelcamp-Teilnehmerinnen posteten zwei TikTok-Videos, in denen sie gemeinsam unter anderem zu einem "Bibi Blocksberg"-Song tanzen. Die Fans brachten das überraschende Duo aber direkt mit einer ganz anderen Person in Verbindung: Mike Heiter (32). Sie vermuteten, dass sich beide gegen den Realitystar verschworen haben. "Wie sehr wollt ihr euch noch blamieren? Elena und Kim, in Wirklichkeit wünscht ihr euch einfach den gemeinsamen Ex zurück. Zu spät, akzeptiert es", hieß es unter anderem oder auch: "Wie sie einfach nicht abkönnen, dass Mike endlich glücklich ist."

Aktuell ist der Promi Big Brother-Star an Leyla Lahouar (28) vergeben und die beiden verlobten sich jüngst. Sie lernten sich 2023 im Dschungelcamp näher kennen und wurden wenig später ein Paar. In dem Format mischte auch Kim Virginia mit, der die aufkeimenden Gefühle der beiden mächtig gegen den Strich gingen. Sie hatte 2023 während ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love eine Romanze mit Leylas heutigem Verlobten. Mehr wurde aus Kim Virginia und Mike jedoch nicht und bis heute herrscht böses Blut zwischen ihnen. Auch mit Elena hat der Herzensbrecher eine Vergangenheit. Die zwei lernten sich 2017 in der Datingshow Love Island kennen und wurden fernab der Kameras ein Paar. Rund ein Jahr später wurde ihre gemeinsame Tochter geboren.

2020 zerbrach das Liebesglück von Mike und Elena jedoch endgültig, und die Ex-Partner sind heute alles andere als gut aufeinander zu sprechen. Zuletzt traf das frühere Paar im "Promi Big Brother"-Container aufeinander, in dem auch Mikes neue Liebe Leyla mit von der Partie war. Elena brach das Format vorzeitig ab und nahm daraufhin aus eigenem Entschluss nicht als Gast beim Finale teil. "Ich bin nicht im Finale dabei, weil ich entschieden habe, nicht länger den Clown zu spielen", erklärte sie auf Instagram. Ob sie mit ihren Worten auf Mike und Leyla anspielte, ließ die Medienpersönlichkeit aber offen.

Anzeige Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL, RTL Leyla, Twenty4tim, Mike und Kim im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige