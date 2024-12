Tom Cruise und Doug Liman planen schaurigen Unterwasserfilm

Schauspieler Tom Cruise (62) und Regisseur Doug Liman (59) arbeiten erneut zusammen an einem aufregenden Filmprojekt. Wie kürzlich bekannt wurde, planen der Schauspieler und der Filmproduzent einen übernatürlichen und echt schaurigen Thriller mit dem Titel "Deeper". Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und ist absolutes Neuland für die Filmgrößen. "Ich habe noch nie einen gruseligen Streifen gemacht und Tom auch nicht", verriet Doug in einem Interview mit Showbiz411.

Aber worum geht es in "Deeper"? Die Handlung des Unterwasserfilms dreht sich um einen ehemaligen Astronauten, der bei einem tiefen Tauchgang in einem bisher unerforschten Meeresgraben auf eine furchteinflößende Kraft stößt. Das Drehbuch, das ursprünglich von Max Landis verfasst wurde, kursiert schon seit mehreren Jahren in Hollywood. In der Vergangenheit waren bereits Stars wie Bradley Cooper (49) und Idris Elba (52) für die Hauptrolle im Gespräch – und Regisseure wie Kornél Mundruczó sowie Baltasar Kormákur (58) sollten das Ruder übernehmen. Allerdings kam es nie zur Realisierung des Films. Nun scheint es so, als ob Tom und Doug dem Projekt neues Leben einhauchen und es endlich auf die Leinwand bringen könnten.

Tom und Doug haben bereits erfolgreich für die Filme "Edge of Tomorrow" und "Barry Seal: Only in America" zusammengearbeitet. Ihre gemeinsame Leidenschaft für actiongeladene Geschichten und innovative Filmtechniken hat sie zu einem dynamischen Duo in Hollywood gemacht. "Edge of Tomorrow" wurde sowohl von Kritikern als auch vom Publikum gelobt und gilt als einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Um die Wartezeit auf "Deeper" zu überbrücken, können sich Action-Fans aber zunächst den neuen Mission: Impossible mit Tom in der Hauptrolle anschauen. Er läuft im Frühjahr 2025 in den Kinos an.

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Produzent Doug Liman, Schauspieler Tom Cruise und Produzent Erwin Stoff, Juni 2014

