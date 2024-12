Welches Match ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Traumpaar?

Bei Hochzeit auf den ersten Blick verbindet sich die Wissenschaft mit der Liebe. Für die elfte Staffel des Sozialexperiments begaben sich zwölf Singles in die Hände des Psychologen Markus Ernst, der Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer (43), um anhand verschiedener Tests den Partner ihres Lebens kennenzulernen. Den Anfang machten Toni und Pia: Sie schlossen als erstes Match den Bund der Ehe, ohne sich vorher gekannt zu haben. Der erste Eindruck voneinander war aber ein guter. "Sie gefällt mir, mich spricht ihr Äußeres an, sie hat ein nettes Lächeln und schöne Augen, die sind mir sofort aufgefallen", schwärmte der 31-Jährige, nachdem er seine Braut das erste Mal gesehen hatte. Währenddessen betonte diese: "Ich habe um mich herum gar nichts wahrgenommen, außer ihn."

Als zweites Paar wagten sich Fabian und Michelle vor den Traualtar. Ihr großer Tag endete jedoch fast im Fiasko. Ein starkes Unwetter zog auf und die Hochzeitsgäste mussten sich schnell in Sicherheit bringen. Letztendlich gaben sich die beiden aber doch noch das Jawort – und haben seitdem schon einige Höhen und Tiefen durchlebt. Kurz darauf läuteten für das dritte Paar die Hochzeitsglocken: Christian und Emma segelten in den Hafen der Ehe – die beiden haben, laut den Matching-Experten, die idealen Voraussetzungen für eine rosige Zukunft miteinander. Insbesondere der Kinderwunsch der Yogalehrerin und des Bankfilialleiters sticht dabei heraus. Aber auch das vierte Match der beliebten TV-Show schien wie geschaffen füreinander. Martin und Jenny feierten ihre Hochzeit auf dem Standesamt in Meißen, bevor es für sie in die Flitterwochen nach Uruguay ging. Es lief jedoch nicht alles nach Plan: Ihr Flug wurde abgesagt, und vor Ort trafen die beiden auf regnerisches Wetter.

Beim fünften Match waren nicht nur Braut und Bräutigam voneinander fasziniert, auch ihre Familien schienen hellauf begeistert zu sein. Auf dem Barockschloss Lichtenwalde trafen Marco und Desiree erstmals aufeinander und heirateten – nachdem die Mutter der Business-Development-Managerin geschwärmt hatte: "Als er da um die Kurve kam, dachte ich mir: 'Oh ja, das ist aber ein sehr gut aussehender, sympathischer, ausgeglichener, junger Mann." Das sechste Match und damit das Schlusslicht bildeten Francisca und Kevin, die bei ihrer Hochzeit total hin und weg voneinander zu sein schienen. "Der erste Eindruck war mehr als überwältigend – mehr als positiv überrascht, einfach eine wunderschöne Frau und perfekt", erklärte der Projektmanager voller Begeisterung, während die Kindertagesstättenleiterin ihn als "perfekt gebacken, so wie ich ihn haben wollte" beschrieb. Wie die Zukunft der sechs Paare aussieht, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Aber ihr könnt jetzt unten abstimmen, in welchem Match ihr das meiste Potenzial seht! "Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Joyn / Christoph Assmann Martin und Jenny von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Desiree und Marco von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Kevin und Francisca von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

