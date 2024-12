Bushido reflektiert die schwere Geburt von Tochter Amaya (3)

Obwohl Bushido (46) sich als knallharter Rapper etabliert hat, zeigte er sich in der Vergangenheit auch als fürsorglicher Familienvater. Zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) zieht er acht Kinder groß. Die jüngsten Sprösslinge sind Drillinge – die heute dreijährigen Leonora, Naima und Amaya. Letztere sorgte direkt nach ihrer Geburt für Sorge, denn sie musste 13 Tage lang auf der Intensivstation überwacht werden. Jetzt reflektiert der Rapper diese Zeit und zeigt sich dabei überraschend intim. Auf Instagram erinnert er sich zurück: "Wir wussten alle nicht, was passieren wird. Umso dankbarer sind wir, wenn wir sie heute in ihrem Leben begleiten können und ihre Lebenslust genießen. Danke für all die unvergesslichen Momente, die du uns jetzt schon geschenkt hast, kleine Maus. Wir lieben dich über alles."

Das Bild zu seinen Worten zeigt den Musiker mit einer Maske in einem Krankenbett. Auf seiner nackten Brust liegt die kleine, neugeborene Amaya. Sie trägt eine Mütze auf ihrem winzigen Kopf und in ihrer Nase steckt ein Sondenschlauch. "Vor knapp drei Jahren haben meine Frau und ich uns im Krankenhaus mit unseren Schichten abgewechselt, in denen wir Amaya über eine Sonde gefüttert haben und sie auf unserer Brust liegen haben lassen. So etwas nennt man Kangarooing", erklärt Bushido dazu. Auch über die vergangenen Jahre entwickelte sich Amaya zum Sorgenkind. Kurz vor ihrem ersten Geburtstag musste sie wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. In diesem Jahr wurde ein Abszess am Hals der Kleinen gefunden, der im März operativ entfernt wurde.

Mittlerweile sind die Drillinge stolze drei Jahre alt und so aufgeweckt wie ihre Geschwister – vor etwa einem Monat feierten sie ihren Geburtstag. Dazu kam die gesamte Familie zusammen, wie der Musiker in einem Video auf seiner Social-Media-Seite stolz zeigte. Zur Feier des Tages gab es eine große Party mit allem Drum und Dran: Geschenke für jeden der kleinen Sprösslinge, große Kuchen, eine Hüpfburg, Kinderschminken und Zuckerwatte. Die gesamte Party fand unter dem Motto der beliebten Kinderserie "Paw Patrol" statt, weswegen sogar kostümierte Darsteller angeheuert wurden, um die Drillinge zu überraschen. Bushido stand dabei selbst am Grill und versorgte die Gäste mit Essen.

Instagram / bush1do Bushido mit Amaya, November 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

