Enthaltsam: Tom Cruise will lieber eine dauerhafte Beziehung

Tom Cruise (62) hat sich entschieden, bei der Suche nach einer neuen Partnerin besonders zurückhaltend zu sein. Laut OK! Magazine verriet ein Insider, dass Tom sich selbst versprochen habe, nur dann eine neue Romanze einzugehen, wenn das Potenzial besteht, dass diese von langfristiger Dauer ist. "Tom ist nicht der Typ, der sich einfach so in eine Beziehung stürzt", sagt die Quelle. Wichtig sei ihm, eine echte Verbindung zu entwickeln, bevor es zu einer körperlichen Beziehung kommt. Die Entscheidung scheint ihm auch gesundheitliche Vorteile zu bringen: Er fühle sich fokussierter und zentrierter, bemerkt der Insider.

Im Dezember 2023 wurde Tom Cruise, der zum Schnarchen neigt, mit der russischen Unternehmerin Elsina Khayrova gesichtet, doch die Romanze ging bereits im Februar 2024 zu Ende. Trotz der Trennung sind die beiden freundschaftlich verblieben. "Es hätte unangenehm werden können, wenn sie sich wieder im Aufzug begegnet wären", sagte ein Insider, da Tom und Elsina offenbar im selben Apartment-Komplex in London leben würden. Glücklicherweise gebe es zwischen ihnen keine bösen Gefühle und für Tom sei die kurze Liebschaft einfach "zu Ende gegangen", erklärte die Quelle weiter. Der Schauspieler hoffe jedoch nach wie vor, eines Tages die richtige Frau zu finden und vielleicht sogar erneut zu heiraten.

Tom Cruise, der in der Vergangenheit mit Schauspielerinnen wie Mimi Rogers (68), Nicole Kidman (57) und Katie Holmes (45) verheiratet war, hat insgesamt drei Kinder. Während er mit Nicole zwei adoptierte Kinder hat, stammt seine leibliche Tochter Suri (18) aus der Ehe mit Katie. Die Beziehung zu seinen Kindern scheint jedoch angespannt zu sein, insbesondere zu Suri, die bei Katie Holmes in New York City lebt. Seit einigen Jahren hat der Schauspieler offenbar keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Die genauen Gründe für diese Entfremdung sind nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Backgrid Tom Cruise auf dem Battersea Heliport

Anzeige Anzeige

Warner Bros (Getty Images) Collage: Nicole Kidman und Tom Cruise im Kultfilm "Eyes Wide Shut"

Anzeige Anzeige