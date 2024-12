Jennifer Garner überzeugt mit "Socken in Sandalen"-Look

Eigentlich wird dieser Look immer mit etwas Humor beäugt! Jennifer Garner (52) machte sich einen entspannten Tag in Los Angeles – woraufhin sie auf Paparazzifotos, die InStyle vorliegen, mit einer interessanten Kombination abgelichtet wurde. Die Schauspielerin trug Birkenstock-ähnliche Sandalen mit Kuschelsocken und machte damit eine stereotypische Angewohnheit der Deutschen zum Trend. Laut Magazin seien die Schuhe perfekt für die kalte Jahreszeit geeignet, da sie sich ganz schnell an- und ausziehen lassen.

In ebenfalls entspannten Looks halfen Jennifer und ihr Ex-Mann Ben Affleck (52) der Organisation "Midnight Mission" an Thanksgiving dabei, Essen an 2000 Obdachlose zu verteilen. Ben und sie genossen danach – trotz ihrer Scheidung im Jahr 2018 – gemeinsam mit ihren drei Kindern Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) den Feiertag. "Die Kinder lieben es, wenn alle zusammen sind. Jennifer hat das Abendessen bei sich zu Hause veranstaltet. Es war ein schönes Thanksgiving", gab ein Insider gegenüber People preis. Beide seien weiterhin gut befreundet und Jennifer sei auch bei seiner Scheidung von Jennifer Lopez (55) für ihn da gewesen.

Momentan köchelt wegen Jennifer jedoch nicht nur die Gerüchteküche: In ihrer "Pretend Cooking Show" zeigt sie ihren Followern auf Instagram auch, wie man kocht – und wie der perfekte Herbstlook aussieht. Nach Thanksgiving teilte sie in ihrer Show ein Video, in dem sie die vom Fest übrig gebliebene Cranberry-Soße zu Muffins verarbeitet. In dem Video trägt sie einen dunkelblauen Wollpulli mit einer bequemen Jeans und strahlt sympathisch in die Kamera. Auch das Modemagazin zeigte sich begeistert und empfiehlt den Look für die kalten Tage.

Thecelebrityfinder / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, Ex-Partner

Instagram / jennifergarner Jennifer Garner und ihre Hündin Birdie genießen gemeinsame Zeit, 2024

