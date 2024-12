Wen meint sie? Jennifer Garner teilt kryptischen Lebenstipp

Was will sie ihren Fans damit sagen? Im "Lipstick on the Rim"-Podcast wird Jennifer Garner (52) nach ihrem Mantra in Sachen Beziehungen gefragt. Die Schauspielerin antwortet prompt: "Heirate niemals einen Mann in der Annahme, du könntest ihn ändern." Sie erzählt, diese Lebensweisheit stamme von ihrer Mutter Patricia, und betont, sie müsse selbst noch "daran arbeiten", sich den Tipp zu Herzen zu nehmen. Ob sie damit auf ihre gescheiterte Ehe mit Ben Affleck (52) anspielt? Jennifer und der Hollywoodstar waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Einer der Gründe für ihr Ehe-Aus soll Bens Alkoholabhängigkeit gewesen sein.

Trotz ihrer gescheiterten Beziehung stehen sich Jennifer und Ben bis heute nahe. Der "Gone Girl"-Darsteller heiratete 2022 erneut – doch die Ehe zu Jennifer Lopez (55) sollte ebenfalls nicht halten. Besonders während der sehr öffentlichen Trennung von J.Lo stand Jennifer ihrem Ex bei. Dabei soll sich die "30 über Nacht"-Darstellerin so sehr in das Leben von Ben eingebracht haben, dass ihr Freundeskreis Alarm schlug. "Einige Freunde sind der Meinung, dass es mehr Grenzen geben sollte, besonders wenn Ben so verletzlich ist. Sie wollen nicht, dass sie wieder in seine Probleme verwickelt wird", behauptete damals ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Ihren Kids zuliebe verbringen die beiden Ex-Partner auch Feiertage gemeinsam, wie zuletzt das traditionelle Thanksgiving-Fest. Ihre drei Sprösslinge Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) wissen das wohl zu schätzen. "Die Kinder lieben es, wenn alle zusammen sind. Jennifer hat das Abendessen bei sich zu Hause veranstaltet. Es war ein schönes Thanksgiving", berichtete ein Insider laut People.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

