Dieser "The Masked Singer"-Star steckt hinter Lady Ananas

In der dritten Folge von The Masked Singer wurde es heute Abend wieder spannend. Nachdem in der vergangenen Woche bereits alle zehn Promis vorgestellt wurden und sich zwei Masken auch schon wieder verabschieden mussten, stellte sich in der heutigen Episode heraus, wer ins Viertelfinale ziehen darf. Dabei fanden zwei Vierkämpfe statt. Beim ersten Durchgang gaben die Lokomotive, Willy W., der Pirat und der Feuersalamander ihr Talent zum Besten, danach folgten der Panda, der Schneemann, Lady Ananas und die Qualle. Am Ende hat es für Lady Ananas nicht gereicht. Doch wer steckte letztendlich darunter? Es ist Maren Kroymann!

Bereits in der ersten Folge rätselte die Jury, wer Lady Ananas sein könnte. Palina Rojinski (39) vermutete Jessica Wahls (47) von den No Angels in dem Kostüm, während Kamrad und Yvonne Catterfeld (44) auf Fernanda Brandao (41) tippten. In der heutigen Show schwenkte Palina allerdings noch auf die Tagesschau-Moderatorin Susanne Daubner (63) um. Am Ende lag niemand richtig und wurde von der Schauspielerin und Kabarettistin überrascht.

Zwei Stars mussten sich bereits letzte Woche verabschieden. In der Auftaktfolge reichte es gesangstechnisch nicht für das Nashorn. Die Juroren Kamrad und Yvonne tippten darauf, dass Ralf Möller (65) unter der Maske steckt, während Palina Rojinski und Rea Garvey (51) Stefan Kretzschmar (51) vermuteten. Schlussendlich lagen beide Fraktionen falsch: Der ehemalige Handballspieler Pascal Hens (44) war das Nashorn. Am Ende der zweiten Folge wurde es wiederum knapp für den Feuersalamander und den Lauch, wobei letzterer schließlich den Kürzeren zog. Unter dieser Maske verbarg sich die Moderatorin Madita van Hülsen (43).

Anzeige Anzeige

Getty Images Maren Kroymann, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Madita van Hülsen bei den Sport Bild Awards in Hamburg 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige