Ist Kim Kardashians neuer Look von Ex Kanye West inspiriert?

Mit einem neuen Instagram-Beitrag sorgt Kim Kardashian (44) derzeit für Aufsehen. Die The Kardashians-Bekanntheit hat mehrere Schnappschüsse von sich veröffentlicht, auf denen sie in einem knappen, hautengen Body und einer Gesichtsbedeckung in Camouflage posiert. Anstatt die Influencerin für das ausgefallene Outfit zu loben, fällt den Fans besonders eine Sache auf: Kims Look erinnert deutlich an den Stil ihres Ex-Mannes Kanye West (47), der ab sofort nur noch Ye oder Yeezy genannt werden will. Kommentare wie "Kim ist zurück in ihrer Yeezy-Ära" oder "Sorry, aber das schreit einfach nur nach Kanye" häufen sich unter ihrem neuesten Beitrag.

Kanye ist seit Dezember 2022 mit der Australierin Bianca Censori (29) verheiratet. Laut zahlreichen Medienberichten ist der Rapper auch für das Styling seiner Ehefrau verantwortlich, die immer wieder mit ihrer knappen Garderobe Schlagzeilen macht. Vor wenigen Wochen trug Bianca eine Kombination aus hautengen Leggings, einem weißen Top und einer Kopfbedeckung. Wie Fotos der Daily Mail zeigen, weist dieser Look eine sehr verdächtige Ähnlichkeit zu Kims neuem Outfit auf.

Während der Ehe mit der 44-Jährigen war Kanye stark in die Entscheidungen über Kims Kleidung involviert. Als die Hollywood-Stars im Jahr 2012 zusammenkamen, half Kanye der TV-Bekanntheit beim Ausmisten ihres Kleiderschranks und kaufte ihr eine neue, anspruchsvollere Garderobe. "Kanye hat mir so viel über Mode beigebracht, und dafür bin ich ihm sehr dankbar", betonte Kim im Jahr 2022 in einer Episode von "The Kardashians". Damals erklärte sie jedoch, dass sie mittlerweile ihren eigenen Stil gefunden habe.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori in Tokio, November 2024

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

