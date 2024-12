Joe Jonas ließ sich von Bill Kaulitz' Frisur inspirieren

Im Laufe seiner Karriere hat Joe Jonas (35) seine Fans schon mit einigen Frisuren beeindruckt. Gegen Ende der 2010er-Jahre glänzte der Sänger mit einer langen, dunklen und wild gestylten Mähne. Diesen Look hatte er sich von einem deutschen Star abgeschaut, wie er nun in einem Interview verriet, das auf TikTok die Runde macht – und zwar von keinem Geringeren als Tokio Hotel-Leadsänger Bill Kaulitz (35)! "Ich war besessen von Tokio Hotel. Der Frontsänger hatte diese wilden, schönen Haare und ich dachte: 'So will ich auch sein'", erzählte der Jonas Brothers-Star.

Mittlerweile trägt der "What This Could Be"-Interpret seine Haare nicht mehr schulterlang und glatt. Joe setzt nun eher auf seine natürliche Haarstruktur. Zuletzt sorgte er aber weniger mit den Haaren auf seinem Kopf als mit den Haaren im Gesicht für Aufsehen. Der Zweifachpapa trägt aktuell einen Schnurrbart – und der Großteil seiner Fans scheint von diesem neuen Accessoire äußerst angetan. "Ich liebe Joe Jonas so sehr. Er sieht unglaublich aus" und "Normalerweise hasse ich Schnurrbärte, aber ich könnte eine Ausnahme machen", schwärmten beispielsweise zwei User in den sozialen Medien.

Neben seinem Aussehen ist für seine Fans auch sein Liebesleben interessant. Seitdem er und Sophie Turner (28) im Oktober 2023 ihre Scheidung verkündet haben, geht der Musiker mehr oder weniger als Single durchs Leben. Zu Beginn dieses Jahres war er zwischenzeitlich mit dem Model Stormi Bree Henley (33) zusammen – doch ihre Beziehung war nicht von langer Dauer. Seine Ex-Frau hingegen ist seit einigen Monaten wieder glücklich vergeben. Sophie ist mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson zusammen und erfreut ihre Social-Media-Follower regelmäßig mit niedlichen gemeinsamen Fotos.

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas, die Jonas Brothers im Jahr 2008

Getty Images Joe Jonas, Sänger

