Diese Frisur würde Sänger Joe Jonas nie wieder tragen wollen

Im Laufe seiner Karriere hat Joe Jonas (34) so einige Looks gerockt – seiner lockigen Frise ist er nun schon einige Jahre treu. In einem Interview mit der Komikerin Hannah Berner verriet er nun auf TikTok, welche seiner Frisuren er rückblickend bereue. "Es gab eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, meine Haare glätten zu müssen", erzählt der Sänger und meint damit wohl den Hairstyle, mit dem er auch das Cover des Films "Camp Rock" von 2008 zierte.

"Wer hat dich dazu gebracht?", will seine Interviewpartnerin von ihm wissen und fügt hinzu: "War es die Gesellschaft, deine Brüder, dein Manager oder du?" Wer die Idee dazu hatte, könne der 34-Jährige nicht genau sagen. Es habe einfach daran gelegen, dass er ein "Teenie-Popstar" war. Lachend gibt er zu, das Haareglätten nicht selbst übernommen zu haben: "Es brauchte ein Team – Kevin war besser darin als ich." Auch wenn er sich mit seinen Naturlocken heute sehr viel wohler fühle, scheint er als Teenager mit seinen Frisuren für mehr Eindruck gesorgt zu haben. Das behauptete er jedenfalls vor drei Jahren in einem Video. "Als ich 13 war, hatte ich wohl eine der bekanntesten Frisuren der Welt. [...] Und jetzt habe ich herausgefunden, dass ich nicht einmal in den Top 50 der bekanntesten Köpfe bin", empörte er sich im Scherz.

Joes jetzige Frisur scheint trotzdem ganz gut anzukommen – jedenfalls bei der Frauenwelt. Vergangenen Monat wurde der Jonas Brothers-Star mit einer neuen Liebschaft im Griechenlandurlaub gesichtet. Wie TMZ inzwischen herausgefunden haben will, soll es sich dabei um keine Unbekannte handeln: Laila Abdallah (28) ist eine libanesische Schauspielerin, Model und Social-Media-Star – und vielleicht auch die neue Frau an Joes Seite.

Getty Images Joe Jonas im Jahr 2008

MEGA Joe Jonas und eine Unbekannte im Juni 2024

Wie findet ihr Joes frühere glatte Haare? Ich finde, dass ihm das sehr gut stand. Die Frisur ging wirklich gar nicht. Ergebnis anzeigen



