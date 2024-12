Mareike Schneider will Schwangerschaftsreise mit Fans teilen

Vor wenigen Tagen überraschte Mareike Schneider (38) ihre Fans mit tollen Neuigkeiten: Die ehemalige The Biggest Loser-Trainerin und ihr Partner erwarten ihr zweites Kind! Wird die Influencerin ihre rund 180.000 Instagram-Follower an ihrer Schwangerschaftsreise teilhaben lassen? "Ich nehme meine Community seit Jahren mit durch meinen Alltag, und da gehört eben auch die Schwangerschaft wie auch mein Leben als Mama dazu", versichert die Sportlerin im Interview mit Promiflash. Auf ihrem Social-Media-Kanal wird es aber trotzdem weiterhin auch Content zu anderen Themen wie Training und Ernährung geben.

Auch wenn Mareike im Netz offen über ihre Schwangerschaft sprechen will, ist es für die Fitnesstrainerin trotzdem wichtig, die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen. Ihren Freund und ihre gemeinsame Tochter hält sie deshalb komplett aus der Öffentlichkeit heraus. "Wir genießen unsere Privatsphäre, und es ist ja nicht jeder Mensch dafür gemacht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es ist eine Entscheidung, die wir als Team getroffen haben", begründet die 38-Jährige diese Entscheidung. Ihr Hund, der regelmäßig auf ihrem Profil zu sehen ist, wird bereits von Fans erkannt. Für ihre Familie wünscht sie sich so etwas nicht. "Meinen Hund zum Beispiel kennt jeder und er wird in manchen Cafés einfach mit seinem Namen gerufen. Das möchten wir bei unserer Tochter zum Beispiel vermeiden", verrät sie Promiflash.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Siggi, mit dem die Sportlerin zuvor zwölf Jahre zusammen war, hat Mareike ihren jetzigen Partner getroffen. "Näher kennengelernt haben wir uns etwa ein Jahr nach meiner Trennung, aber noch vor meiner Scheidung. Seit Weihnachten 2021 sind mein Freund und ich ein Paar", verriet die Bloggerin im vergangenen Jahr im Interview mit Promiflash. Sie plauderte auch aus, dass sie schon ein Jahr nach ihrem Kennenlernen versucht haben, Eltern zu werden. Ihr gemeinsamer Kinderwunsch geht nun hoffentlich in einigen Monaten erneut in Erfüllung.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesstrainerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s/ Mareike Schneider im April 2023

Anzeige Anzeige