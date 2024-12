Robbie Williams funkelt im Diamant-Look auf Filmpremiere

Auf seiner Filmpremiere zu "Better Man" präsentierte Robbie Williams (50) diese Woche einen außergewöhnlichen Look. Der ehemalige Take That-Sänger funkelte in einem schwarzen, mit Diamanten besetzten Blazer und kombinierte dazu einen Diamanten-Gürtel. Ein weißes Versace-Top, eine Anzughose in Schwarz und Lackschuhe in derselben Farbe bildeten die Grundlage für sein Outfit. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, streckt der Sänger selbstbewusst die Arme zur Seite und scheint den Moment zu genießen.

Gemeinsam mit dem aus "The Greatest Showman" bekannten Regisseur Michael Gracey posierte der Entertainer vor der Presse. Michael ging in einem gut sitzenden klassischen schwarzen Anzug und einer dazu passenden Krawatte über den Teppich. Er wirkte wesentlich schüchterner als Robbie. Auch um seine Fans kümmerte sich der Popstar, er nahm sich die Zeit, um mit den am Red Carpet wartenden Menschenmassen Bilder zu machen. Vergangene Woche strahlte seine Frau Ayda Field (45) auf der Premiere in London neben ihm. Auch dort trugen beide glitzernde Details.

Bei den Events dreht sich alles um ihn. Seit 2021 arbeitet er an der Verfilmung seines eigenen Lebens, er selbst spricht und verkörpert die älteste Version von sich selbst. Der Film erzählt die Geschichte des Sängers aus einer ganz neuen Perspektive. Der Künstler wird durch einen CGI-generierten Affen verkörpert. "Better Man basiert auf der wahren Geschichte des kometenhaften Aufstiegs, dramatischen Falls und bemerkenswerten Wiederaufstiegs des britischen Pop-Superstars Robbie Williams, einem der größten Entertainer aller Zeiten", heißt es im Trailer.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei der Premiere zu "Better Man", November 2024

Getty Images Robbie Williams, Sänger

