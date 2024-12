So fühlt sich Mareike Schneider in ihrer Schwangerschaft

Vor wenigen Tagen machte Mareike Schneider (38) öffentlich, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudert die einstige The Biggest Loser-Trainerin jetzt über ihre Schwangerschaft – und gesteht, sich derzeit nicht allzu wohlzufühlen. "Um ehrlich zu sein, ging es mir schon mal besser, [...]. Meine Dauerübelkeit begleitet mich immer noch", offenbart sie. Während der ersten Schwangerschaft sei diese nach einer Woche weg gewesen, auf diesen Moment warte sie derzeit aber noch.

Insgesamt wolle sich die TV-Persönlichkeit aber nicht beschweren. "Das gehört halt einfach gerade für mich dazu. Ich bin einfach unglaublich glücklich, dass die zweite Schwangerschaft zeitlich für uns so perfekt angefangen hat", erklärt Mareike begeistert gegenüber Promiflash. Sie befinde sich derzeit in der 14. Schwangerschaftswoche und merke, wie die Zeit rennt. "So langsam sieht man auch die körperlichen Veränderungen. Und ich bin gespannt, wie sich alles dieses Mal entwickelt", verrät die 38-Jährige.

Die süßen Neuigkeiten teilte die Influencerin am Dienstag in einer Pressemitteilung gegenüber Promiflash. "Ich bin überglücklich, mit euch nun teilen zu können, dass wir erneut ein kleines Wunder erwarten", schrieb Mareike und fügte eine Botschaft für ihre Fans hinzu: "Es wird eine spannende Zeit, und ich kann es kaum erwarten, diese besonderen Momente mit euch zu teilen." Die Fitnesstrainerin und ihr Partner haben bereits eine gemeinsame Tochter, die im Dezember 2023 auf die Welt kam.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im November 2024

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit ihrer Tochter im Dezember 2023

