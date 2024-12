Solo-Auftritt: Herzogin Meghan glänzt in trägerlosem Kleid

Herzogin Meghan (43) beweist wieder einmal ihr Händchen für Mode. Bei der Paley Honors Gala in Beverly Hills, Kalifornien, glänzt die ehemalige Schauspielerin mit einem Solo-Auftritt auf dem roten Teppich. Dabei trägt sie eine bodenlange schwarze Robe. Das trägerlose Kleid kombiniert die Frau von Prinz Harry (40) mit einer minimalistischen, eleganten Diamantkette und einer klassischen Hochsteckfrisur. Mit anderen Accessoires hält sich die zweifache Mutter zurück: Sie trägt nur einen Ring und einen Armreif, aber keine Ohrringe. Wie The Sun berichtet, wurde die Herzogin eingeladen, um einen Freund zu unterstützen. Auch Prinz Harry soll auf der Gästeliste gestanden haben – von ihm fehlte jedoch jede Spur.

Wo war der Brite, während seine Frau auf dem roten Teppich glänzte? Wie das Magazin berichtet, nahm der Bruder von Prinz William (42) an einem Autorentreffen in New York City teil. Dass das Paar seit einigen Wochen ständig alleine auftaucht – und nicht wie sonst im Team – sorgt für einige böse Gerüchte. Es wird gemunkelt, dass Harry und seine Herzdame auf eine Trennung zusteuern würden. Wie Mirror berichtet, kann der Wahlamerikaner darüber jedoch nur lachen. Während des Treffens meinte er vor dem Publikum: "Angeblich haben wir zehn-, zwölfmal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns anscheinend auch zehn-, zwölfmal scheiden lassen." Für ihn hätten die Behauptungen keine Bedeutung.

Obwohl sie gerade professionell und beruflich nicht sehr viel Zeit miteinander verbringen, scheint das Familienleben der beiden gut zu laufen. Erst kürzlich feierten die beiden gemeinsam mit ihren Kindern und all ihren Liebsten das amerikanische Erntedankfest Thanksgiving. Besonders für Meghan soll das ein besonderer Anlass gewesen sein. "Meghan liebt es, zu kochen und in der Küche zu stehen", meinte ein Insider gegenüber OK! Magazine. Laut der Quelle genossen die Royals das lange Feiertagswochenende "gemeinsam, ohne Ablenkungen".

Getty Images Herzogin Meghan bei einer Gala in Beverly Hills, Dezember 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

