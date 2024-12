Er ist für Sophia Thomalla ein Reality-TV-Ausnahmetalent

Sophia Thomalla (35) wird am 7. Dezember ab 18.55 Uhr zum ersten Mal die Reality Awards moderieren. Wie sie im "Punkt 7"-Interview verriet, freut sie sich bereits jetzt auf die einzigartige Show, in der die Crème de la Crème der Reality-TV-Welt zusammenkommt. Besonders gespannt ist Sophia auf Calvin Kleinen (32), den sie als "Ausnahmetalent" bezeichnet und für den sie großes Lob übrig hat.

Seit dem 4. November hatten Fans die Möglichkeit, in zwölf verschiedenen Kategorien für ihre Favoriten abzustimmen, darunter "Beliebteste Reality-Show des Jahres", "Faker des Jahres" und "Beste Reality-Lovestory". Sophia erwartet ein aufregendes Event und vermutet, dass es hinter den Kulissen turbulent zugehen wird. "Es kann nur ein Drama werden", meint sie im Interview mit Blick auf die umfangreiche Gästeliste. Sie macht jedoch Unterschiede unter den Stars und Sternchen der Reality-Szene und betont, dass sich langfristig nur die wahren Talente behaupten können. Über Calvin sagte sie: "Er ist so ein Ausnahmetyp, ein Ausnahmefall. Ich glaube, er wird noch viele Jahre bestehen bleiben. Also, hoffe ich zumindest und wünsche ich ihm."

Sophia ist nicht nur durch ihre Arbeit als Moderatorin bekannt, sondern auch als Schauspielerin, Model und Unternehmerin. Sie ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Medienlandschaft und hat sich auch immer wieder kritisch zum Thema Reality-TV geäußert. Calvin hat seit 2019 in verschiedenen Reality-Shows für Aufmerksamkeit gesorgt. So hat er bisher unter anderem an den Trash-Tv-Formaten Temptation Island, Promis unter Palmen, Das große Promi-Büßen und Kampf der Realitystars teilgenommen.

Calvin Kleinen Calvin Kleinen und Sophia Thomalla, TV-Stars

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

