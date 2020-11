Sophia Thomalla (31) startet richtig durch! Die Tochter von Simone Thomalla (55) stand schon für diverse Projekte vor der Kamera. Dieses Jahr zieht die Blondine allerdings besonders viele Aufträge an Land: Neben ihrer schauspielerischen Darbietung in dem Netflix-Film "Betonrausch" soll sie unter anderem auch die Realityshow Are You The One? moderieren. Nun folgt auch schon der nächste große Auftritt des Allroundtalents!

Am 4. Dezember soll die Serie "Wir können nicht anders" auf Netflix starten. Neben Kostja Ullmann (36) und Alli Neumann wird Sophia in dem neuen Projekt von Detlev Buck (57) zu sehen sein. Auf Instagram kommt die Influencerin aus dem Schwärmen über die Filmproduktion gar nicht mehr heraus: "Eine der witzigsten Dreharbeiten meiner – von einigen unerwartet – 15-jährigen Karriere", betont die Geschäftsfrau. Am Set sei es rund gegangen, alle hätten trotz eisiger Temperaturen und langen Drehs während der Nacht immer viel Spaß gehabt.

Auch Stars wie Marlene Lufen (49) und Alec Völkel (48) aka Boss Burns, Sänger von The BossHoss, können ihre Vorfreude über diese Neuigkeiten nicht verbergen. "Oha, bin ich sehr gespannt", lässt Letzterer freudig verkünden.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Timm, Michael/ActionPress Kostja Ullmann bei der Opening Reception des temporären AlphaTauri 3D-Knit-Labs, 2019

Instagram / alecvoelkel_bossburns Alec "Boss Burns" Völkel, Sänger der Band "The BossHoss"

