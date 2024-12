Wie die vegetarische Sofia das Königshaus umkrempelt

Prinzessin Sofia von Schweden (40) ist überzeugte Vegetarierin. Ihr Mann Prinz Carl Philip (45) gestand im Interview für den Gastronomischer Kalender 2018, wie stark die Essgewohnheiten seiner Frau auch seine eigenen Kochgewohnheiten beeinflussen. Ursprünglich auf eine fleischreiche Diät eingestellt, habe Carl Philip seit dem Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2010 begonnen, beim Kochen auf eine Gemüsebasis zu setzen. "Seit ich Sofia kenne, überwiegen Gemüse und Kohlenhydrate bei unseren Mahlzeiten", erklärte er offen.

In dem Interview gestand Carl Philip außerdem, dass er früher beim Kochen zuerst an Proteine dachte, dann an Kohlenhydrate und erst zuletzt an Gemüse. Dazu ergänzte der Prinz: "Jetzt überwiegen Gemüse und Kohlenhydrate, und Proteine sind zu einem Nebenbestandteil geworden. Es ist auch einfacher geworden, mit Gemüse als Hauptzutat gute und abwechslungsreiche Gerichte zuzubereiten. Die vegetarischen Optionen werden immer besser." Und nicht nur Carl Philip, sondern das gesamte Königshaus passt sich zusehends den vegetarischen Vorlieben der jüngeren Generation an. Häufiger als je zuvor werden fleischlose Gerichte bei großen Familienfeiern serviert, hauptsächlich aus Rücksicht auf Prinzessin Sofia und andere Familienmitglieder, die eine fleischlose Diät bevorzugen.

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip sind seit 2015 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Selbst König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) stehen der vegetarischen Küche inzwischen positiv gegenüber. In einem Interview mit dem Aftonbladet nannte Silvia die fleischlose Kost "himmlisch", während der König ergänzte: "Es ist köstlich, wir essen es ziemlich oft zu Hause."

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinzessin Sofia von Schweden an der Festtafel der Nobelpreisverleihung 2023

