Amber Heard wurde erstmals nach den Babynews gesichtet

Amber Heard (38) strahlte vor Freude, als sie am vergangenen Freitag mit ihrer dreijährigen Tochter Oonagh Paige durch die charmanten Straßen Madrids spazierte. Das ist auf diesen neuen Fotos zu sehen, die jetzt TMZ vorliegen. Nur kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Schauspielerin ihr zweites Kind erwartet. Begleitet wurden die beiden von Ambers Schwester Whitney Henriquez, die ebenfalls mit ihrem eigenen Kind unterwegs war. Gemeinsam genossen sie die familiäre Zeit in der spanischen Hauptstadt und wirkten dabei sichtlich glücklich und entspannt.

Seit dem Ende ihres viel beachteten Verleumdungsprozesses im Jahr 2022 hat sich Amber in Spanien niedergelassen und genießt dort ihr Leben abseits des Rampenlichts. Die Neuigkeit über ihre erneute Schwangerschaft wurde erst am Donnerstag öffentlich, doch ihr Sprecher betonte, dass es noch früh in der Schwangerschaft sei und weitere Details vorerst unter Verschluss blieben. Amber hatte bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter erklärt, dass sie das Muttersein auf eigenen Wunsch und nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten möchte.

Amber Heard, bekannt aus Filmen wie "Aquaman", legt großen Wert auf ihre Rolle als Mutter und die enge Bindung zu ihrer Familie. Die Beziehung zu ihrer Schwester Whitney ist dabei besonders intensiv, was sich in gemeinsamen Ausflügen und Aktivitäten zeigt. Die beiden Schwestern unterstützen sich gegenseitig und verbringen viel Zeit miteinander, um ihren Kindern ein harmonisches Umfeld zu bieten.

Backgrid / ActionPress Amber Heard, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Amber Heard, Juni 2023

