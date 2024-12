Britney Spears plant großes Comeback mit Las-Vegas-Show

Fans von Britney Spears (43) aufgepasst: Die Popmusikerin scheint ein großes Comeback zu planen! Gerüchten zufolge arbeitet sie an einer eigenen neuen Konzertreihe in Las Vegas. Nun, da Adeles (36) Residency dort vorbei ist, könnte sie ihren Platz einnehmen. Das deutet auch Scott Reuben vom Online-Magazin Vital Vegas laut Daily Mail an: "Caesars Entertainment muss die Lücke von Adele füllen, jetzt wo ihre Residency beendet ist. Es gibt große Einnahmeschuhe zu füllen, und es gibt eindeutig eine Menge Nachholbedarf. Die Spekulationen nehmen in den Britney-Online-Gruppen bereits an Fahrt auf, und selbst die Andeutung, dass sie zurückkommen wird, hat eine Menge Aufregung ausgelöst."

Noch ist unklar, in welchem Veranstaltungsort genau die 42-Jährige ihre Comeback-Show geben könnte, das Caesars Palace soll laut The Mirror aber im Gespräch sein. Dort hatten bereits Musik-Größen wie Lady Gaga (38), Céline Dion (56), Katy Perry (40) oder Garth Brooks (62) ihre Konzertreihen. Fans sind schon jetzt ganz aus dem Häuschen, obwohl es sich aktuell nur um Gerüchte handelt. "Oh mein Gott, wenn das echt ist, dann schwöre ich, dass ich mein Geld sparen und hingehen werde", schreibt etwa ein begeisterter User auf X, worauf der Account des Magazins Vital Vegas verheißungsvoll antwortete: "Fang an zu sparen."

Britney hatte bereits 2019 eine Residency in Las Vegas namens "Domination" geplant, die jedoch abgesagt worden war, da sie sich auf persönliche Angelegenheiten konzentrieren wollte. Sollte die neue Konzertreihe tatsächlich stattfinden, wäre es das erste Mal seit fast sechs Jahren, dass sie auf der Bühne steht. In den vergangenen Jahren hat die "Piece Of Me"-Interpretin eher mit ihrem Privatleben und ihren wirren Social-Media-Posts für Schlagzeilen gesorgt als mit ihrer Musik.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

