Dieser Star steckte unter "The Masked Singer"-Schneemann

Bei The Masked Singer kämpften heute Abend sieben Promis um den Einzug in das Halbfinale. Am Ende der Sendung mussten Willi W., der Schneemann und der Feuersalamander um ihren Platz in der beliebten Rätselshow bangen. Letztendlich bekam der Schneemann die wenigsten Anrufe der Zuschauer und ist somit aus dem Rennen. Unter dem aufwendig gestalteten Kostüm steckte niemand Geringeres als der "Mambo No. 5"-Sänger Lou Bega (49).

Somit kämpfen noch sechs Masken um den begehrten "The Masked Singer"-Pokal. In der kommenden Woche treten im Halbfinale noch der Panda, die Lokomotive, der Pirat, die Qualle, der Feuersalamander und Willi W. an. Die Fans müssen sich bis zur letzten Demaskierung der Staffel aber noch ein wenig gedulden: Der Sieger wird in zwei Wochen gekürt – das große Finale der TV-Show findet am 21. Dezember statt.

In den vergangenen Wochen wurden bereits drei Promis demaskiert. Unter der quirligen Lady Ananas verbarg sich die Komikerin Maren Kroymann. Die Fernsehmoderatorin Madita van Hülsen (43) gab sich als der Lauch zu erkennen. Und der Handballspieler Pascal Hens (44) erweckte bis zu seinem Rauswurf das Nashorn zum Leben.

Getty Images Lou Bega, Sänger

Joyn/Willi Weber Pascal Hens, Sportler

