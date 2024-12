Hommage an die 2000er: Jeanette Biedermann postet sexy Fotos

Jung geblieben oder übertrieben? Jeanette Biedermann (44) präsentierte sich nun in einem bauchfreien Outfit, das an ihren Stil aus den frühen 2000er Jahren erinnert – und begeisterte damit ihre Fans im Netz. Mit ihrer neuen, sexy Fotostrecke auf Instagram erntete sie viel positive Resonanz von ihren rund 160.000 Followern. Die Sängerin und Schauspielerin, die zuweilen als deutsches Pendant zu Britney Spears gefeiert wurde, posiert mit durchtrainiertem Bauch in tief sitzender Hüfthose, mit funkelndem Bauchnabelpiercing und rotem Leo-Oberteil. Kombiniert mit ihrem strahlenden Lächeln wirkt es für viele, als ob die Zeit seit ihrem Karrierestart vor über 20 Jahren stillstehen würde.

Die Fans reagierten begeistert mit Kommentaren wie "Einfach fantastisch – schöne Fotos einer junggebliebenen Powerfrau", "Ein Schmaus für Ohren, Augen und Herz" und "Wow... Mir fehlen die Worte... sehr ästhetisch". Die auffälligen Bilder nutzte Jeanette, um ihre Konzertreihe in der Vorweihnachtszeit anzukündigen: "Schön ist, was die Seele tanzen lässt. Jetzt geht eine Woche voller Musik los!", schreibt die Moderatorin von "Amado, Belli, Biedermann" unter den Post. "Wer ist bei den Konzerten diese Woche dabei? Ich freu mich auf euch! Mit euch zu singen, zu tanzen und zu feiern, ist eine so große Freude! Bringen wir dieses Jahr ganz wundervoll und in Liebe zu Ende." So wird sie unter anderem bei "Knapp vor Weihnachten – Die rbb-Show zum Fest" zu Gast sein und am Samstag, 7. Dezember, ein Couchkonzert in Böblingen geben, bei dem die Fans in gemütlicher Atmosphäre ihre Musik genießen können.

Jeanette hat seit Beginn ihrer Karriere eine enge Verbindung zu ihren Fans. Vor allem als Hauptdarstellerin in "Anna und die Liebe" spielte sich die einstige The Masked Singer-Teilnehmerin nachhaltig ins Gedächtnis ihrer Anhänger. Abseits der Bühne und des Bildschirms pflegt sie bis heute den Kontakt zu ihrer Community und teilt gerne persönliche Einblicke in ihr Leben. In einem früheren Interview mit Bunte erklärte die Sängerin, die seit 2012 mit Jörg Weißelberg (56) verheiratet ist, warum es vor einigen Jahren etwas ruhiger um sie geworden war. "Man war schon manchmal am Limit unterwegs. Ich war nur noch müde", erinnerte sie sich an eine turbulente Zeit. "Ich konnte manchmal gar nicht mehr die Leistung bringen, die ich wollte." Jetzt scheint sie wieder ganz die Alte zu sein.

Kevin Mazur/Getty Images, Hannes Magerstaedt/Getty Images Britney Spears und Jeanette Biedermann als Collage

Getty Images Jeanette Biedermann im Juli 2024

