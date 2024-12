Jennifer Garner ist glücklich mit ihrem Freund John Miller

Jennifer Garner (52) ist überglücklich mit ihrem langjährigen Freund John Miller und verbringt viel Zeit mit ihm. Die Schauspielerin sieht ihn fast täglich, wie People berichtet. Am Thanksgiving-Abend soll Jennifer bei John übernachtet haben, nachdem sie den Tag gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) und ihren Kindern verbracht hatte. Jennifer und Ben engagierten sich zusammen mit ihren drei Kindern Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) in einem Obdachlosenheim in Los Angeles.

Ein Nahestehender der Familie berichtete, dass Jennifer möchte, dass ihre Kinder glücklich sind, und deshalb sicherstellt, dass sie als Familie zusammen Zeit verbringen – inklusive Ben. "Die Kinder genießen es, wenn sie alle zusammen sind", erzählte der Insider. Auch für Weihnachten gibt es gemeinsame Pläne mit den Kindern. Jennifer sei dankbar, dass es Ben gut geht. "Sie sind Freunde, aber mehr auch nicht", hieß es weiter.

Jennifer und Ben lernten sich 2005 kennen und heirateten im selben Jahr. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor, bevor sie sich nach 13 Jahren Ehe 2018 scheiden ließen. Kurz nach der Scheidung lernte Jennifer den Geschäftsmann John Miller kennen, mit dem sie seitdem eine Beziehung führt. John, ebenfalls Vater von zwei Kindern, versteht die Prioritäten von Jennifer. Obwohl Jennifer und John zwischendurch eine Pause in ihrer Beziehung einlegten, sind sie nun wieder glücklich vereint.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

