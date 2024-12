Mike Heiter ist der beliebteste Realitystar des Jahres

Bei den ersten Reality Awards 2024 wurden die Realitystars in verschiedenen Kategorien gekürt. Besonders heiß begehrt war der Preis für den beliebtesten männlichen Reality-Star. Für diesen Award waren Aleksandar Petrovic (33), Calvin Kleinen (32), Cosimo Citiolo (42), Gigi Birofio (25), Maurice Dziwak (26), Max Bornmann, Mike Heiter (32), Sam Dylan (33), Tommy Pedroni (29) und Yasin Mohamed (33) nominiert. Letztendlich konnte sich Mike gegen seine Konkurrenten durchsetzen und den Award abräumen!

Mike freute sich sehr über den Preis in der Königsdisziplin. "Vielen, vielen Dank an alle, die hinter mir stehen und an die ganze Community von Leyla (28) und mir. Was soll ich sagen, lasst uns Party machen! Bis nächstes Jahr", bedankte sich der Realitystar beim Publikum. Der 32-Jährige war dieses Jahr im Dschungelcamp dabei. Zudem zog er in den Promi Big Brother-Container ein.

Den Preis für die beliebteste Frau im Reality-TV konnte sich Mikes Verlobte Leyla schnappen. Im Dschungelcamp lernten sich die Realitysternchen kennen. Wenige Monate später folgte bei "Promi Big Brother" dann der Antrag. Seitdem ist die Hochzeitsplanung der beiden Turteltauben in vollem Gange. Den Preis für die "Lovestory des Jahres" konnte sich das Paar mit ihrer hollywoodreifen Beziehung auch sichern.

