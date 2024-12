Sängerin Charli XCX hat Nervenschäden durch ihre Konzerte

Charli XCX (32), mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison, hat offenbart, dass sie an Nervenschäden in ihrem Nacken leidet, die durch ihre intensiven Live-Auftritte verursacht wurden. In einem Interview mit dem Magazin Variety sagte sie, dass sie bei ihren Performances so hart rockt, dass sie ihrem Körper ernsthaften Schaden zugefügt hat. Die "360"-Sängerin, die kürzlich ihre gemeinsame "Sweat"-Tour mit Troye Sivan abgeschlossen hat, erklärte, dass die Bühne für sie zu einem Ort des Schmerzes geworden sei.

"Ich habe bei meinen Auftritten viel physischen Schaden angerichtet und habe oft starke Schmerzen, wenn ich auftrete", gestand Charli im Gespräch mit Variety. "Ich habe tatsächlich Nervenschäden in meinem Nacken von den Dingen, die ich auf der Bühne getan habe", fügte sie hinzu. Für sie sei die Bühne inzwischen ein "Höllenloch", weil sie sich für eine gute Performance körperlich komplett verausgaben müsse. Doch die Unterstützung ihrer Kollegen hilft ihr: "Mit Troye zusammen [auf der Bühne] zu sein, mildert das sehr, und viele der anderen Leute auf der Tour haben mich viel leichter fühlen lassen."

Charli XCX wurde am 2. August 1992 in England geboren und erlangte mit Hits wie "Boom Clap" und "Fancy" internationale Bekanntheit. Neben ihrer Musikkarriere ist sie für ihre energiegeladenen und extravaganten Auftritte bekannt, bei denen sie alles gibt. In ihrer Freizeit ist sie in einer Beziehung und legt Wert darauf, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Authentizität und die Leidenschaft, die sie in ihre Arbeit steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Charli XCX, Sängerin

Anzeige Anzeige