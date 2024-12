Kate Cassidy teilt emotionalen Videozusammenschnitt mit Liam

Im Oktober schockierte Liam Paynes (✝31) Tod unzählige Menschen – darunter auch Kate Cassidy. Die Freundin des einstigen One Direction-Mitglieds hielt sich zu den dramatischen Ereignissen bisher eher bedeckt. Auf TikTok teilt sie nun ein emotionales Video, auf dem sie gemeinsam mit Liam zu sehen ist. Die aneinandergereihten Clips zeigen Kate und den Sänger in den verschiedensten Momenten – beim gemeinsamen Herumalbern, Essen oder Entspannen. Zu dem ergreifenden Rückblick schreibt sie: "Ich liebe dich."

Mit ihrem TikTok-Beitrag berührt sie ihre und Liams Fans sichtlich. In der Kommentarspalte häufen sich die Anteilnahmen der Social-Media-Nutzer. "Ich gucke mir das immer und immer wieder an und weine. Ist das normal?", fragt sich ein User. Ein weiterer tippt: "So wollen wir ihn in Erinnerung halten. Was für eine wunderschöne Seele. Wir vermissen dich alle so sehr, Liam." Viele Fans sprechen Kate zudem ihr Beileid aus und lassen sie wissen, dass sie ihr in Gedanken beistehen.

Ein gemeinsamer Urlaub in Argentinien endete für Liam tödlich und für Kate in großer Trauer. Nach dem Tod ihres Partners zog sich die Influencerin aus der Öffentlichkeit zurück. Nach einiger Zeit versuchte sie dann auf Instagram, ihren Schmerz in Worte zu fassen: "Nichts in den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt. Ich bitte euch und bete dafür, dass ihr mir die Gnade und den Raum gebt, dies privat zu verarbeiten." Sie richtete zudem das Wort direkt an Liam und ließ ihm liebevolle Worte zukommen.

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024

Getty Images Kate Cassidy bei der Bestattung von Liam Payne, November 2024