Keine Reaktion zu Alicias neuem Freund von Ex Yasin Mohamed

Nach langer Geheimhaltung veröffentlichte Alicia Costa Pinheiro vergangene Woche ihre neue Beziehung zum Musiker Loracio. Doch wie war die Reaktion ihres Ex Yasin Mohamed (33) auf ihre neue Liebe? Zwischen ihr und dem Love Island VIP-Teilnehmer gab es schließlich eine lange Vergangenheit: Damals trennten sie sich sogar live vor der Kamera in der Realityshow Temptation Island. Exklusiv verriet Alicia gegenüber Promiflash, wie sie Yasins Reaktion dazu einschätzt: "Wie er darauf reagiert hat, weiß ich nicht. Allerdings glaube ich, dass er es auf jeden Fall beobachtet."

Eine klare Reaktion gab es von dem Realitystar also noch nicht. Alicia äußerte ihre Gefühle dazu während des Interviews sehr deutlich: "Es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich." Sie erklärte, dass außerdem kein Kontakt zwischen Yasin und ihr bestehe. Nach über elf Jahren On-off-Beziehung mit dem TV-Casanova ist für die "Love Island VIP"-Teilnehmerin eines klar: "Vergangenheit ist Vergangenheit und man sollte nach vorne blicken."

Noch im vergangenen Monat war die Musikerin zusammen mit ihrem Ex-Freund bei "Love Island VIP" zu sehen. Alicia kam in der Show erst später dazu und versetzte ihren Ex damit in einen Schockzustand. Er betitelte sie dort als "seine große Liebe". Der Tänzerin war allerdings schnell bewusst, dass es kein Comeback zwischen den beiden geben werde. Gegenüber Promiflash verriet sie exklusiv: "Das hat ganz viel mit mir gemacht, um endlich und endgültig abschließen zu können." Sie verließ nach ihrer Erkenntnis frühzeitig die Show und betonte: "Wenn es jemanden in der Villa gegeben hätte für mich, hätte er mir die Chance auf die große Liebe vielleicht erschwert."

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, April 2024

Anzeige Anzeige