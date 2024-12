Können sich Peter Klein und Yvonne eine Hochzeit vorstellen?

Nach vielen Spekulationen gaben Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) ihre Beziehung im November öffentlich bekannt. Ob sie sich schon vorstellen können, ihre Liebe offiziell zu machen, plaudern die zwei Realitystars nun bei den Reality Awards im Promiflash-Interview aus. "Ich sag' immer: 'Sag' niemals nie'. Bei uns passt es im Moment supertoll. Aber wir übereilen gar nichts", stellt der gelernte Maler klar. Auch seine Liebste möchte eine Hochzeit nicht überstürzen: "Ich bin auch gerne die Freundin oder die Verlobte. Ich muss nicht unbedingt die Frau sein. Das ist okay."

Peter hat schon zwei Scheidungen hinter sich. Deshalb weiß der Ex-Mann von Iris Klein (57) ganz genau: "Man muss sich seiner Sache sicher sein und man muss sich mit dem Partner sicher sein. Ein Ehering ist auch keine Garantie. [...] Für viele ist es auch ein Gefängnis." Deshalb sei es keine schlechte Idee, erst einmal nicht zu heiraten. Auf diese harten Worte reagiert Yvonne gegenüber Promiflash mit aufgerissenen Augen und sagt: "Mach mir keine Angst!"

Seit Yvonne und Peters gemeinsamen Auftritt bei Forsthaus Rampensau ist die Beziehung der beiden TV-Bekanntheiten öffentlich. Allerdings gibt es Spekulationen, dass sie schon während der Ehe des 57-Jährigen mit Iris eine heimliche Affäre gehabt haben sollen. Gegenüber spot on news machte der Nordrhein-Westfale ein für alle Mal deutlich, dass sie erst seit Mai dieses Jahres ein Paar seien – fast eineinhalb Jahre nach seiner Trennung von der Mutter von Daniela Katzenberger (38). "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen", berichtete Peter.

