Nach Sehverlust: Elton John rührt Fans mit Dua-Lipa-Duett

Singer-Songwriterin Dua Lipa (29) und Megastar Elton John (77) haben ihre Fans mit einem emotionalen Duett während eines Konzerts in der Royal Albert Hall in London zu Tränen gerührt. Die beiden standen gemeinsam auf der Bühne, um ihren Hit "Cold Heart" zu performen. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme – darunter ein Kniegelenkersatz und eingeschränktes Sehvermögen – ließ sich Elton die innige Performance mit Dua nicht nehmen. Auf X loben Fans den Auftritt mit Worten wie: "Die Freundschaft zwischen Sir Elton John und Dua ist so wertvoll."

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, dass Elton den Großteil des Auftritts sitzen blieb, jedoch von Dua liebevoll unterstützt wurde. Sie kündigte ihn mit den Worten an: "Gebt einem Mann Applaus, der keiner Vorstellung bedarf – Elton John." Bei der letzten Strophe des Songs stand Elton auf, um gemeinsam mit Dua zu singen und zum Rhythmus zu schwingen. Nach dem Lied umarmte sie ihn herzlich und gab ihm einen Kuss auf die Wange, bevor ein Produktionsassistent dem 77-Jährigen vorsichtig von der Bühne half.

Bei dem Konzert interpretierte Dua 19 ihrer Songs mit Unterstützung eines 53-köpfigen Orchesters und eines 14-köpfigen Chors neu. Die gemeinsame Performance mit Elton war für viele Fans das Highlight der Show. Laut Daily Mail beschrieben viele der Anwesenden die Chemie zwischen den beiden Künstlern als besonders herzlich. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen konnte Elton mit seiner starken Stimme und seiner Bühnenpräsenz verzaubern. Bei der Premiere des Musicals "Der Teufel trägt Prada" vor wenigen Wochen in London bedankte er sich bei seinem Ehemann David Furnish (62): "Und [Danke] an meinen Mann, der mein Fels in der Brandung ist, denn ich konnte nicht zu vielen Vorpremieren kommen, weil ich, wie Sie wissen, mein Augenlicht verloren habe."

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

