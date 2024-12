Romina Palm und Christian Wolf haben dank KI schon Babynamen

Romina Palm (25) und Christian Wolf erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Interesse ihrer Fans an der Schwangerschaft ist riesig, weshalb sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin auf Instagram immer wieder den neugierigen Fragen ihrer Community stellt. Nun möchte ein Follower von ihr wissen, ob sie denn bereits einen Namen für ihre noch ungeborene Tochter haben. "Ja, haben wir!", verrät die werdende Mama in ihrer Story und fügt etwas enttäuscht hinzu: "Leider aber ist die Geschichte nicht ganz so romantisch."

Denn wie sie dazu ausführt, kamen weder ihr Liebster noch sie selbst auf die Namensidee, sondern eine KI: "Um ehrlich zu sein: Ich habe ChatGPT gefragt." Und der Chatbot hat offenbar voll ins Schwarze getroffen. "Den Namen habe ich da zum ersten Mal gelesen und ab dem Moment an keinen anderen mehr haben wollen. Ich hab auch gar nicht mehr weiter geschaut, sondern war schockverliebt", erklärt die Influencerin. Nicht nur Romina war hin und weg von dem Namensvorschlag: Auch der Fitness-Influencer soll ihn toll gefunden haben.

Während Romina ihren ersten Nachwuchs erwartet, ist es für ihren Partner Christian bereits Kind Nummer zwei. Im März dieses Jahres machte ihn die Geburt von Sohnemann Noah das erste Mal zum Vater. Bevor der Unternehmer die Influencerin kennenlernte, ging er fünf Jahre mit Antonia Elena durchs Leben. Nach einer langen Reise zur Erfüllung des Kinderwunsches wurde Christians damalige Partnerin schwanger, was sie im Juli 2023 verkündeten. Nur einen Monat nach der öffentlichen Bekanntgabe der Schwangerschaft trennten sich Antonia und Christian.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, November 2024

Anzeige Anzeige

Action Press Romina Palm und Christian Wolf bei der FIBO 2024

Anzeige Anzeige