Demi Moore bezaubert mit elegantem Look in San Francisco

Demi Moore (62) sorgte am Montagabend bei der SFFILM-Preisverleihung in San Francisco für Aufsehen. Die Hollywood-Schauspielerin strahlte auf dem roten Teppich in einem figurbetonten schwarzen Kleid und einer dazu passenden schwarzen Jeansjacke, die ihre jugendliche Ausstrahlung betonte. Als eine der Geehrten des Abends erhielt sie den Maria Manetti Shrem Award for Acting. Begleitet wurde Demi von ihrem süßen Chihuahua Pilaf, der mittlerweile zu einem festen Begleiter bei ihren öffentlichen Auftritten geworden ist.

Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, verleiht sie ihrem Look mit einer Statement-Kette und den dazu passenden Ohrringen in Silber glamouröse Akzente. Ihr jugendliches Outfit lässt die Schauspielerin förmlich strahlen und betont ihre zeitlose Schönheit. In ihrem neuesten Film "The Substance" spielt Demi die ehemalige Oscar-Preisträgerin Elisabeth Sparkle, die extreme Maßnahmen ergreift, um ihre Jugendlichkeit zu bewahren. Für diese Rolle erhielt sie einige der besten Kritiken ihrer Karriere und wurde sogar für einen Golden Globe nominiert.

Auf dem roten Teppich zeigte sich auch die enge Freundschaft zwischen Demi und dem Modedesigner Zac Posen (44). Die beiden posierten gemeinsam für die Kameras. Ihre Verbindung reicht weit zurück, da sie ihn bereits in den Anfängen seiner Karriere unterstützte und seither oft seine Kreationen trägt. Privat genießt die Schauspielerin die Gesellschaft ihrer Familie und ihres kleinen Hundes Pilaf, der ihr stets treu zur Seite steht. Mit ihrer beeindruckenden Präsenz und Energie beweist Demi Moore wieder einmal, dass Alter wirklich nur eine Zahl ist.

Instagram / demimoore Demi Moore mit ihrer Hündin Pilaf im September 2024

Getty Images Schauspielerin Demi Moore auf der ELLE 2024 Women in Hollywood-Feier

